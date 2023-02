Los mejores regalos de San Valentín para amantes de la cosmética, el maquillaje y los perfumes

Tic, tac… No queda nada para el 14 de febrero. San Valentín está a la vuelta de la esquina, ¡que no cunda el pánico! En Stilo hemos hecho la lista de ideas con los mejores regalos de San Valentín para celebrar el día más romántico del año.

Productos de maquillaje en edición especial, cofres exclusivos, fragancias irresistibles, o tratamientos con los que mimar el cuerpo son algunos ejemplos de lo que encontrarás en nuestra selección de productos, todos ellos con referencias al amor. Porque, ¿quién quiere unos bombones en forma de corazón cuando puede tener su capricho de belleza, momento de autocuidado y, como regalo, algo de 'tiempo para mi'?

Todos estos regalos son pequeños detalles con los que ponerse guapa y disfrutar de la faceta de 'beauty victim'. ¡Un acierto seguro!

1. Lanzamiento adhoc para San Valentín

ESCADA Show Me Love EDP es el nuevo perfume floral de Escada y su irresistible frasco de terciopelo rojo con forma de corazón es perfecto para el día de los enamorados. Combina notas de arándano y jazmín.

2. Una experiencia aromática de lujo

RITUALS Love Gift Set para preparar una bañera llena de amor. Este exclusivo set de regalo edición limitada contiene una lujosa crema corporal, una rica espuma de ducha y una vela perfumada. Todo ello con la fragancia más femenina de la marca.

3. La cuenta atrás más romántica

LANCÔME Calendario San Valentín 2023 contiene 14 sorpresas de belleza que te esperan para celebrar el día más romántico del año. Incluye productos de tratamiento, fragancias y maquillaje, en formato de viaje. ¡Una sorpresa para cada día!

4. Labial y joya personalizada

CAROLINA HERRERA Estuche de regalo con barra de labios Fabulous Kiss permite personalizar la barra de labios con accesorios de lujo. Labios hidratados y un color que perdura, ¡garantizado!

5. Un neceser amoroso

ACCESORIZE Neceser vaquero pequeño con corazones bordados para que guarde todos sus tesoros 'beauty' y no se olvide nunca de cuándo se lo regalaste.

6. Fragancia adictiva, con notas sensuales y ultra femenina

ZADIG & VOLTAIRE Estuche This Is Love Pour Elle incluye neceser divino rosa 'glitter' del que no querrás separarte. Una fragancia muy adictiva, sensual y ultra femenina.

7. Peinados de lo más románticos

Secador ID ITALIAN Lovely Style Secador profesional con motor silencioso de potencia 2200W. Tiene un selector de doble velocidad y dos modos de calor.

8. Buena cara... de enamorada

NPW Heart cooling eye pads son parches para los ojos en forma de corazón con purpurina que son mascarilla de gel reutilizable que se conserva en la nevera y se usa fría para deshinchar la zona del contorno de ojos.

9. Besos llenos de pasión

YVES SAINT LAURENT Carcasa decorada para la barra Rouge pur Couture

10. Peina tu amor

FANTAZIO Cepillo de pelo en forma de corazón no solo te quitará todos los nudos del cabello, también te recordará el resto del año el Día de San Valentín.