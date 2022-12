Los mejores consejos, expertos y productos para disparar la belleza de los rizos naturales

¿Qué le diría una periodista de belleza a su amiga que se empeña en alisar sus rizos? El curly es el nuevo sexy, amiga. Porque lo es. Y hay que disfrutarlo.

Para que todas las pelirrizadas de nuestro alrededor exploten su melena natural, de una vez por todas, abrazando su textura y disfrutando de sus mil formas corte y peinado, aquí les regalamos los mejores consejos recogidos durante años.

Porque el pelo rizado tiene su forma particular de lavar, peinar, secar y tratar. Además, hay que saber cortarlo correctamente cuando estás en plena recuperación del rizo y profesionales especializados no hay tantos. En ese sentido, tenemos buenas noticias:

Abre en Madrid una peluquería solo para curly girls

Acaba de inaugurarse en el Barrio de Malasaña (Madrid), el templo para las pelirrizadas. Un salón de peluquería llamado Nubians, con la modelo internacional y ‘afro influencer’, Awanda Pérez, a la cabeza, que promete liderar el mejor cuidado profesional para cabello afro, rizado y kinky en Madrid.

Sus expertas peluqueras están especializadas en tratamientos de hidratación y definición para rizos; por supuesto, servicios de corte y color adaptados a ellos, protocolos expertos para lidiar con el volumen y dirigir bien el crecimiento o la transición, además de permanentes, trenzas, extensiones y mucho más. Allí se usan productos específicos de L’Oréal Professionnel y Redken, marcas que dan soporte a la comunidad afro/rizada de España. Sus servicios de corte, tratamiento, peinado y coloración van desde 20€ hasta 130 y en todos ellos se dedica el tiempo necesario para su perfecta realización.

Nubians está San Vicente Ferrer, 11 (Madrid) y puedes pedir cita a través de la web nubianshairsalon.com, llamando al número 911 05 29 10 o a través del WhatsApp 722 85 35 16.

Además de saber dónde ir para cortarlo y tratarlo, conviene recoger los trucos de la mejor estrategia para cuidar el pelo rizado en casa. Estos son los mejores cuando el rizo es fino:

Consejos de una experta en belleza a su amiga la pelirrizada:

1. Lávalo cada dos días para evitar que la onda pierda su elasticidad. En el día 2, usa un reactivador ligero y los dedos.

2. No lo peines ni cepilles si no es dentro de la ducha después de lavarlo y mientras tienes producto puesto.

3. Cuando te laves el pelo, aclara con abundante agua caliente ya que el agua fría rellena la cutícula y la endurece, y el pelo tiende a alisarse.

4. Antes de aclarar, desenreda el pelo con el acondicionador o mascarilla y un peine de dientes anchos. Empieza por las puntas para terminar en la zona de la raíz.

5. Para secarlo, ve por partes. Primero, dentro de la ducha, presiona las puntas y mueve el cabello hasta la zona de las raíces. Después, fuera, no uses toalla ni frotes, mejor quita la humedad con un paño de microfibra o una camiseta de algodón. No olvides que el difusor es tu mejor amigo. Para que el rizo coja forma, usa el secador a potencia baja con temperatura alta.

6. No duermas con el pelo húmedo y, si puedes, cómprate un gorro de seda o una funda de almohada de ese material para dar esquinazo a la constante fricción que encrespa tus rizos.

¿Quieres ir de compras? Aquí, tres caprichitos para pelirrizadas:

1. El secador con difusor más vendido en Amazon

IMETEC Bellissima DF1 Difon 1000 es un secador tipo difusor con una rejilla perforada especialmente diseñada para que el cabello no se enrede al secarlo. Su tecnología equilibra tanto la temperatura como el flujo de aire para que los rizos mantengan la hidratación al tiempo que se secan y toman su forma sin encrespamiento.

2. El turbante que salva tus rizos mientras duermes:

SILKE Hair Wrap - The Mila es un turbante de 100% seda que evita la fricción nocturna contra el tejido de la funda de almohada que hace que tus rizos se encrespen y pierdan forma. También evita que se abran las puntas y se encrespe el pelo y se rompa.

3. Nuestro reactivador favorito para despertar los rizos

KERASTASE Curl Manifiesto Refresh Absolu es una bruma reactivadora de rizos que refresca el peinado en el segundo día de lavado. Lleva miel de manuka y ceramidas para cabello ondulado, rizado y afro. Es ligera y rehidrata al instante, activando el rizo y su brillo, mientras promueve la forma natural del rizo y el volumen, reduciendo el encrespamiento.