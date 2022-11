Los mejores productos para evitar los brillos de la piel, incluido el roll on de piedra volcánica de Revlon

Tanto las pieles grasas como aquellas que usan demasiado o inadecuado producto para el cuidado de la piel o las que pasan mucho calor tienen algo en común: la piel les brilla.

Esto se debe a que en los tres supuestos mencionados tienen las glándulas sebáceas de la piel trabajando a todo lo que da, cuando no un poco desbordadas. Esto hace que se derrita y esté más visible la grasa superficial contenida en la capa hidro-lipídica de la piel y se desaten los brillos.

Cómo quitar y evitar los brillos de la piel

El primer paso para evitar estos brillos que tanto molestan, ya te lo estarás imaginando, es usar la cosmética adecuada al tipo de piel y al estado de la piel. Limpiadores no grasos, cremas oil-free (tanto hidratantes como protectoras contra el sol), maquillaje adecuado con efecto matificante…

El segundo, que para eso aparecemos hoy por aquí, es llevar encima –y usar a discreción- uno de esos productos que tan útiles resultan, estés o no maquillada. Borran los brillos de un plumazo sin dejar residuo, sin cargar la piel y sin alterar el tono del maquillaje. Son papeles absorbentes, polvos matificantes, barritas, sprays y ¡cómo no! la famosa piedra volcánica de Revlon que se ha hecho viral en TikTok.

Conócelos a fondo y aprende a usarlos para lucir una piel suave y mate en cualquier momento y lugar. Estos son los mejores productos para evitar los brillos de la piel.

5 productos (en curiosos formatos) que quitan los brillos de la piel

1. Barrita efecto ‘blur’ anti-poros dilatados y brillos

CLARINS My Clarins Pore-Less Gomme Pores et Matité es una barrita ‘mágica’ que, con una sola pasada por nariz, frente, mejillas o barbilla, se lleva por delante los brillos de la piel. Muy importante: sin dejar residuo, de forma duradera y fácil.

El producto es no comedogénico –no provoca granos ni puntos negros- así que, ¡hola, chicas con acné o piel grasa! Necesitáis uno en cada bolso. También es ideal para las que pasamos mucho calor. Se puede usar sobre piel limpia o maquillada.

La encuentras en su web por 17,50€ y con precio rebajado en Aromas (9,40€), Douglas (9,99€), Primor (9,95€) y, por supuesto, Amazon (9,95€).

2. El rodillo anti-brillos del que todas y todos hablan en TikTok

REVLON Rodillo volcánico absorbente facial es un manípulo con una esfera de piedra volcánica real que, al pasarlo por la piel, absorbe el exceso de grasa al instante (y, por ende, quita los brillos). Se puede usar estés o no maquillada y también es un inventazo para chicos que pasan calor o que usan skincare o protección solar a diario y no quieren brillar como bombillas. Su mejor baza es que no es de usar y tirar sino que se usa hasta que quieras, lavándolo una vez al día.

Puedes comprarlo a buen precio en algunas perfumerías online (10,25€ en Primor, 15,45€ en LOOKFANTASTIC o 15,45€ en Druni) y por 10,25€ en Amazon.

3. Polvera matificante de bolsillo

BENEFIT COSMETICS Dr Feel Good Polvos matificantes para el rostro es el kit anti-brillo más cool que vas a encontrar en el mercado de la belleza. Se trata de una latita con ilustración vintage de una marca que es garantía de calidad en maquillaje y lleva dentro un polvo compacto translúcido, ultra ligero y sedoso que matifica el brillo y controla el exceso de sebo.

Se aplica con la borla que incorpora que, muy importante, hay que lavar con agua y jabón con frecuencia. Cuesta 30,99€ y lo venden en Sephora.

4. Un spray fijador para el maquillaje que es anti-brillos

URBAN DECAY All Nighter Setting Spray Ultra Matte es una bruma que te aplicas al terminar de maquillarte que combina arcilla de caolín que absorbe el aceite y controla el brillo, con un acabado ultra mate que mantiene tu look perfecto hasta 16 horas. No habrá 'selfie' que se te resista.

Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolso de noche. Aunque el fabricante asegura que, usado de forma correcta, no necesita retoque… ¡Habrá que probarlo! Lo puedes comprar en Sephora (16,99€) y en Lookfantastic (13,95€). El resto de perfumerías 'online' favoritas lo tienen agotado.

5. Kit doble de borla y papel absorbe brillos

RARE BEAUTY Blot & Glow Touch-Up Kit es una borla con polvo dentro y un dispensador de papel absorbente dentro de un precioso estuche con espejo que, además, es recargable. Es una buena inversión del típico producto que puede ir siempre en tu bolso porque es discreto pero tan bonito que te gustará sacarlo.

Los papeles absorben la grasa y mantienen en su sitio el maquillaje, mientras que la borla con polvo controla los brillos con un suave efecto difuminador.

Esta marca solo se vende en Sephora y el kit cuesta 30,99€.