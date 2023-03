Los mejores ocho peinados y maquillajes de los Premios Ídolo

Anoche tuvo lugar la II Edición de los Premios Ídolo, la cita más importante del año para el mundo 'influencer' en nuestro país. La idea de estos premios es, mediante los votos de un jurado de profesionales, reconocer el trabajo y el esfuerzo los creadores de contenido, y poder reunir en una sola noche a lo mejor de este sector.

A la entrada del Gran Teatro Príncipe Pio de Madrid se colocó una alfombra roja (no exenta de polémica) por la que pasaron nominados e invitados, demostrando que en este ámbito, como en todos, hay sitio para la elegancia, para reivindicar mediante la vestimenta y para la extravagancia más 'fashionista'.

Nuestras compañeras de moda ya se han trillado las dos horas de photocall y han hecho su repaso a los estilismos más llamativos de las invitadas a la gala de los Premios Ídolo. Ahora bien, aquí lo que nos gusta es la belleza, así que hemos hecho 'zoom' a maquillajes y peinados y hemos seleccionado los siete 'looks' que, creemos, serán la más elegante inspiración para los eventos venideros.

¿Lista para hacer pantallazos de todo? Empecemos por la presentadora:

ANA MILÁN fue la conductora de la gala. Para la ocasión eligió un peinado que le favorece muchísimo, una coleta baja con raya en medio y efecto pulido. El detalle espectacular que han recogido todas las revistas es el tocado de estrellas de pedrería de Sumacruz que daba al conjunto un toque vintage sofisticado que le hizo ganarse el diez en belleza. Sobre el maquillaje podemos decir que resaltaba la mirada, enmarcada en negro en ambas líneas de pestañas, sombreada en tonos caldero y con varias capas de máscara de pestañas que potenciaban el volumen y curvatura de las suyas propias. La piel, jugosa y radiante, llevaba un elegante combo de colorete e iluminador.

Aunque MERY TURIEL no estaba nominada, sí tuvo su cuota de protagonismo en la gala al subir a entregar un premio, momento en que demostró por qué siempre está en los 'rankings' de 'looks' impecables. Peinada con un moño bajo clásico, destacó su maquillaje, realizado por Roberto Siguero, National Makeup Artist de Lancôme. Con una piel jugosa y luminosa y unos labios muy naturales, todo el foco de atención está en la mirada. Su autor nos da los tips para poder replicarla: “He trabajado los ojos en tres pasos. Primero, los he perfilado en negro para rasgar la mirada. Después, he difuminado ese trazo de lápiz para crear un degradado de color que me hiciera de base. Por último, he aplicado un toque de sombra gris claro azulado que, sobre el negro, crea un efecto metalizado”. El producto estrella para lograr este efecto, la paleta de sombras Hypnôse Palette de Lancôme, en armonía Drama Denim.

ÁLEX SAINT demostró que, a veces, lo más sencillo es lo que te hace triunfar. Una melena partida a la mitad y alisada con efecto pulido. Tez iluminada y con ligero efecto bronceado. Las pestañas, muy rizadas pero naturales. Los labios, rojos y delineados siguiendo la tendencia 'overlip'. ¿Alguien da más con menos? Se nota que ella es la reina de las maquilladoras.

LAURA ESCANES, que se alzó con uno de los galardones más codiciados de la noche, fue a la gala con un 'look' Kardashian en el que nada era casualidad. Nos gusta muchísimo su maquillaje, realizado por Pablo Macías con productos Dior y su coleta baja y pulida con herramientas ghd y engrosada y alargada con las pertinentes extensiones. Para maquillar sus ojos azules, los tonos que más favorecen: gris, negro y plata. En la boca, naturalidad máxima esta vez en favor de una piel maravillosa que habla de jugosidad y luminosidad, con la combinación maestra de colorete e iluminador.

De los 'looks' de belleza de EDURNE nos suele gusta todo pero esta vez nos ha cautivado la melena con onda y alboroto natural, el toque de polvo bronceador magistralmente difuminado y el trazo de sombra rosa fucsia bajo las pestañas inferiores que dispara el atractivo de sus ojos verdes.

GIGI VIVES también se alzó con un premio y lo recogió peinada por Alba Esteban con productos L'Oréal Professionnel. La autora del peinado nos cuenta: "Es una melena suelta con un atractivo efecto grunge. Destacan unos mechones marcados y mucha textura. Para ello, ha sido un gran aliado el voluminizador Tecni.ART Super Dust de L’Oréal Professionnel pero este efecto de mucho cuerpo se logra mejor si, antes de secar con difusor, también se aplica el spray Tecni.Art Beach Waves de la misma marca, que es texturizante y consigue un efecto playero sin rastro de tacto áspero. He definido algunos mechones con una tenacilla gruesa y, después, les he dado forma con los dedos impregnados en laca".

Sofisticado y recargado, pero bien hecho, a veces más es más y así lo demuestra este 'look' de belleza de DANIELA WASHINGTON, que no se ha quedado con las ganas de nada: lazo negro, delineado 'cateye', labios rojos con perfilado 'overlip', cejas despeluchadas y efecto laminado... ¡Bien por ella!