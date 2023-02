Los mejores oleogeles o aceites jabonosos para la higiene de las pieles secas

Este es un mensaje para todos aquellos que se pasan el invierno entero como lagartos. Con la piel tan seca como la de un lagarto, para que se entienda. El exceso de calor de las calefacciones y el cambio brusco al frío de la calle hace que la piel esté desprotegida y llevarla cubierta de capas de ropa tampoco es de mucha ayuda.

Aunque nos esforcemos en usar crema hidratante corporal (que, reconozcámoslo, tampoco nos matamos), hay algo que podemos hacer para esquivar el problema de la piel seca y que pica y ese algo empieza en la ducha.

A partir de hoy vas a saber por qué debes no usar esos geles de ducha tan baratitos con esos olores tan ricos. Desde las consultas de dermatología, como expertos en cuidado de la piel, defienden siempre una limpieza efectiva pero suave. Para empezar, no hay que enjabonar todo el cuerpo. Al menos, no hay que hacerlo todos los días. Lo importante es lavarse las zonas genitales, axilas, manos y pies. ¡Y secarlos correctamente!

CÓMO CUIDAR LA PIEL SECA

Para que esta limpieza no te provoque sequedad, picores y dejar las medias negras como si hubiera nevado, conviene dejar de lado los geles de ducha, sobre todo los perfumados, y darse al aceite lavante.

Lo llaman oleogel y es un producto que, aunque podría parecer que no por su textura oleosa, limpia perfectamente. La mayoría no huelen porque están pensados para pieles sensibles (incluso atópicas) pero no pasa nada. Tu piel lo agradecerá.

Los oloegeles son jabones corporales con un porcentaje alto de aceites emolientes en su fórmula. Su mejor virtud es que limpian perfectamente al tiempo que cuidan la piel, ya que ayudan a mantener (incluso restablecen) el nivel de hidratación cutáneo, previniendo la deshidratación y aportando un bienestar inmediato de la sensación de tirantez y picor. No hay que olvidar que el cuerpo entero está recubierto por un manto lipídico que nos protege de las agresiones externas y mantiene la hidratación. Los jabones con alta capacidad detergente (y los que llevan perfumes) se llevan esa capa, favoreciendo la irritación y el picor.

Ahora que ya sabes el secreto para que la piel no te pique, elige tu oleogel o aceite lavante favorito y líbrate de la piel seca y el picor todo el invierno:

1. Excelente relación calidad-precio

AVENA KINESIA Oleo-Gel de ducha ayuda a combatir la sequedad y la deshidratación de la piel seca y sensible. Con el uso diario, repara e hidrata la piel, suaviza y limpia perfectamente.

2. Alivia el picor

BIODERMA Atoderm aceite de ducha, con biolípidos vegetales, vitamina PP y un ingrediente patentado del laboratorio que alivia y protege a la vez que limpia.

3. Para pieles atópicas

SANEX Atopiderm oil cuida la piel en la ducha para tratar de sanarla. ¿Cómo? Fortaleciendo el microbioma de la piel, restaurando su PH natural. Todo ello gracias a un complejo prebiótico y postbiótico y una mezcla de nutrientes dermatológicos.

4. Limpia y suaviza

EUCERIN Oleogel de ducha para piel sensible PH-5 combina las propiedades de los aceites esenciales y el jabón para limpiar suavemente la piel mientras la protege y activa su hidratación natural.

5. Con aceite de almendras

L´OCCITANE Aceite de ducha de almendra limpia y suaviza la piel gracias al aceite de almendras dulces, rico en lípidos nutritivos que respeta la hidratación natural de la piel.

6. Para niños ¡y mayores!

A-DERMA Exomega es un aceite de ducha y baño que mandan a los bebés pero que funciona genial en adultos. Su base lavante suave (pH 5,5), limpia la piel con suavidad.

7. Recupera la barrera

LA ROCHE POSAY Lipikar Aceite lavante sin jabón que lleva agentes limpiadores para una tolerancia óptima, pH neutro, y los lípidos necesarios para reconstruir la barrera cutánea.