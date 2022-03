Los mejores looks de belleza, maquillajes y peinados de la fiesta post-Oscars

Tras la gala de entrega de los Oscars, comienza el baile de fiestas: la fundación Elton John, la revista Vanity Fair... Son varios los hotspots que convocan a lo largo y ancho de Los Angeles a los actores y actrices (y otras celebrities), que posan esplendorosos frente a los fotógrafos.

Peinados y maquillajes más fiesteros, libres ya del protocolo que sugiere la gala, donde vemos aires más sexy y pegados a la tendencia. En los rostros, mucho tono bronceado, menos labios rojos que otros años y, por encima de todo, una tendencia: el 'overlip', que consiste en perfilar y pintar los labios por fuera de la línea natural exterior.

Algunos peinados están muy trabajados, aunque a la que decidió ir con su pelo de siempre y su ondita suave la dejamos vivir en paz porque esto, aunque tenga 'photocall', no es una gala, sino una fiesta.

LOS MEJORES LOOKS DE BELLEZA DE LA FIESTA POST-OSCARS:

ZENDAYA

A la gala llevó un moño con el rizo natural (y nos encantó) pero con esta coleta en dos texturas está que se rompe de guapa. Atención al 'eyeliner' invertido en verde agua metalizado.

ANYA TAYLOR-JOY

La belleza clásica de labios en rojo puro y ojos delineados en negro es una joya en si misma, que aumenta su atractivo con el tocado con redecilla a lo Viuda Negra.

JESSICA CHASTAIN

Al salir del Dolby Teathre, con la estatuilla en la mano, la pelirroja se soltó la coleta y... WOW, pelazo. Nos chifla también el maquillaje discreto pero súper luminoso con los labios en nude rosado.

KRISTEN STEWART

Muy sexy este despeinado con la melena ondulada sujeta en lo alto de la cabeza y los mechones sueltos a los lados del rostro. Un diez también al pluscuamperfecto delineado de los ojos.

JADA PINKETT SMITH

Con el estilo capilar de la discordia, nos parece que está espectacular y es que... quien tiene esa estructura ósea facial y la piel que la recubre brilla de esa forma, puede permitirse todo.

SIENNA MILLER

Hacía tiempo que no se dejaba ver y lo hizo anoche para dejar claro lo bien que le sigue sentando el labio rojo clásico y el peinado 'messy' estudiado que tan bien sabe dominar desde los tiempos de 'Alfie'.

KENDALL JENNER

Como se apunta a todas las tendencias, Kendall lleva el 'overlip' en el labio y el rabillo XXL, pero a nosotras lo que nos fascina es la coleta alta con raya al centro de efecto 'lifting' instantáneo. ¡Guapísima!

DAKOTA JOHNSON

Un maquillaje en un solo tono, el caldero, que adorna labios, mejillas y párpados acompaña un semi-recogido de colegiala con flequillo (¿postizo?)

PENÉLOPE CRUZ

Este 'look' no pertenece al 'photocall' de la fiesta de Vanity Fair, pero nos resistíamos a dejarlo fuera de cualquier 'ranking' de mejores 'looks' de belleza. El maquillaje que luce la madrileña es sublime y el peinado, muy top.

ZOE KRAVITZ

Este tampoco es de la fiesta posterior a la gala, pero no podíamos resistirnos a este increíble homenaje a la Audrey Hepburn más especial... ¿no os encanta?

NATALIE PORTMAN

Este 'look' nos recuerda muchísimo al que lució la actriz en una de las fiestas a las que acudió mientras promocionaba la peli 'Black Swan'. Moño de bailarina con tocado de trenza, nos encanta.

DIANA SILVERS

Un peinado años treinta llevado al 'photocall' más esperado del año. Nos encanta con el toque de la boca coral y las pestañas postizas.

HAILEY BIEBER

Aunque no es un estilismo muy de alfombra roja, sí lo es de fiesta. Melena suelta suavemente ondulada y maquillaje tostado con los labios maquillados siguiendo la tendencia 'overlip'.