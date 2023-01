Los mejores 'looks' de belleza de los Globos de Oro

Arranca la temporada de premios y las actrices comienzan a mostrar esos looks de belleza que nos hartaremos de pedir a los peluqueros y maquilladores. En esta ocasión, tras años de ceremonias híbridas (pandemia obligaba), por fin vemos a las estrellas posar en carne y hueso sobre la alfombra roja. Perdón, gris.

Gris era el tapete sobre el que caminaron y se dejaron fotografiar anoche antes de que comenzara la gala de entrega de los premios que eligen lo mejor del cine y la televisión. Las compañeras de moda ya han hecho una revisión de vestidos, complementos y joyas pero aquí lo que nos gusta es la belleza, así que hemos sacado la lupa para acercarnos a esos detalles de peluquería y maquillaje que, a buen seguro, veremos repetir en las galas que se avecinan y en todo tipo de fiestas y eventos a este y el otro lado del océano.

Dicen que los Globos de Oro son el pistoletazo de salida de la temporada y así lo vemos nosotras también. De aquí arrancan los looks que dictarán las tendencias de peinado y maquillaje para todos los demás premios, entre ellos, los Oscar. Así que, sin más preámbulos, veamos cómo iban peinadas y maquilladas las actrices de The White Lotus, Inventing Anna, The Crown, Wednesday, Babylon, Elvis, Top Gun: Maverick, entre otros... Seguro que tus celebrities favoritas no te van a defraudar:

Brillo y glamour en la alfombra gris de los Globos de Oro: Los mejores looks de belleza

Peinados y guiños de maquillaje de los noventa ¡y los sesenta! Brushings de los conocidos como de súper modelo, maquillaje monocromático y mucho labio rojo (aunque merece mención especial la proliferación del nude). Las pestañas, sublimadas y muy rizadas, iluminadores estratégicos… No queremos dejarnos nada.

Jenna Ortega

Anya Taylor-Joy

Ana de Armas

Jessica Chastain

Margot Robbie

Milly Alcock

Julia Garner

Elizabeth Debicki

Daisy Edgar-Jones

Monica Barbaro

Lily James

Selena Gomez