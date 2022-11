Cinco labiales mate e hidratantes imprescindibles en tu neceser

Es una tendencia que gana posiciones cada día. Nos referimos a las barras de labios mate, que se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día (y por supuesto en nuestro neceser). Maquillarse con un pintalabios mate tiene numerosas ventajas, entre las que se encuentra que duran mucho más y que los colores son mucho más intensos. De esta forma, podemos disfrutar de un maquillaje perfecto durante todo el día sin miedo a que se nos quite cada vez que bebemos o comemos algo y tengamos que estar retocándonos todo el rato.

Y es que tu look beauty será muy distinto en función del pintalabios que elijas. Más allá del color (rojos, rosas, marrones) otro aspecto muy importante es que sean hidratantes para que no se resequen tus labios y den un aspecto cuarteado con el paso de las horas. Sin olvidarnos de otro básico: que no manche. No hay nada peor que dejar "huella" en la ropa o el rostro de alguien.

Si no sabes por dónde empezar a buscar ni cuál puede ser el más indicado para ti, tranquila. Te lo ponemos muy fácil, ya que hemos seleccionado cinco pintalabios mates duraderos e hidratantes que reúnen todos estos requisitos. Prepárate para lucir unos labios de ensueño.

Retro Matte Lipstick Ruby Woo, de MAC Cosmetics

¿Quién no ha escuchado hablar de la famosa e icónica barra de labios Ruby Woo de MAC? Su fórmula rica y cremosa con un acabado ultra mate, sin un toque de brillo, asegura un color intenso y hace de este labial un éxito de ventas. Precio: 18,40 euros.

Rouge Dior Edición Limitada, de Dior

La icónica Rouge Dior desvela una edición limitada couture para las fiestas de fin de año. Un homenaje a la emblemática dirección de la Maison Dior, el estuche está grabado con el motivo de la fachada del 30 Avenue Montaigne y la barra de labios está adornada con su histórica placa. Un tono nude-rosado precioso para crear looks infinitos. Precio: 34,12 euros.

Eau À Lèvres, de Clarins

Este labial líquido y mate promete aguantar y resistir hasta 300 besos. Juega con la intensidad del color para un acabado a medida, sin dejar marcas y con sensación de “labios sin maquillar”. Su textura de última generación, ligera, fresca y sorprendente, se funde con los labios dejando un acabado de color intenso y duradero, como si fuera un tatuaje, pero con efecto “nude”. Water Lip Stain permite personalizar el resultado del maquillaje en los labios: un acabado mate más ligero y natural o más intenso y glamuroso. Su fórmula rica en extractos de plantas aporta flexibilidad y confort a los labios. Precio: 13,47 euros.

Pintalabios Sunshine Orange, de Silvia Moreno

8 tonos de pintalabios semi mate de alta cobertura que se adhieren a los labios de una forma suave y sin grumos. Son unos labiales ultra hidratantes con aceite de almendra, aceite de coco y aceite de argán y tienen una enorme popularidad en Corea por su gran calidad y una presentación con unos packaging preciosos y súper coquetos. Se puede conseguir el efecto degradado que tan de moda está en el maquillaje de labios y que tan bien lucen las celebrities coreanas. Precio: 20,50 euros.

Sephora Rouge Satin

Esta emblemática barra de labios está disponible en un acabado satinado de color luminoso con una textura extremadamente cremosa. Rica en pigmentos, garantiza la máxima cobertura y un color luminoso e intenso desde la primera pasada. Su fórmula a base de un cóctel de aceite de pepitas de uva y aceite de hueso de albaricoque aporta una sensación reconfortante a los labios. Precio: 12,99 euros.