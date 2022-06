Las mejores cremas hidratantes con color conocidas como ‘skin tints’ que ponen buena cara y protegen tu piel del sol

Si todavía no has oído hablar de los ‘skin tints’ (que, literalmente, significa tintes para la piel), que sepas que te vamos a contar todo porque, estamos seguras, cuando los descubras no vas a poder vivir sin ellos.

Se trata de cosméticos híbridos que hidratan, mejoran el tono, unifican la piel, disimulan poros y manchitas, y protegen de forma eficaz contra los rayos del sol.

No se puede pedir más. Úsalos de día, de noche, sin maquillaje, con él… Verás que la espera para las vacaciones se te hará más corta este año. Te enseñamos nuestros favoritos: elige el tuyo.

1. Con acabado como de terciopelo

FREZYDERM Sun Screen Color Velvet Face SPF50 es un protector solar facial con color de un acabado aterciopelado tan bonito que no te lo creerás. Proporciona una protección muy alta contra el sol, al tiempo que te pone buena cara (tapa manchitas, granitos, disimula poros…). El color de esta ‘skin tint’ nos encanta porque se adapta a todos los tonos de piel. Es resistente al agua y está probada dermatológicamente. La puedes comprar en PROMOFARMA por 21,63€ y con una buena oferta en ATIDA por 41,31 (2 envases de 50 ml.).

2. Maquillaje con ácido hialurónico

REVOLUTION PRO CC Perfecting Skin Tint es una ligera fórmula en crema que se adapta al tono de tu piel con un acabado de aspecto 100% natural (pero la cobertura es modulable que puede venir bien si tienes alguna mancha o granito). Hidrata gracias a que contiene ácido hialurónico y colágeno.

3. Versión ‘oil free’

LAURA MERCIER Tinted Moisturiser Oil Free Natural Skin Perfector en tamaño mini. Disponible en trece tonos y acabado semi-mate, esta crema combina una cobertura transparente y una intensa hidratación con SPF 20. Libre de aceites, conviene a las pieles grasas y a las mixtas en verano porque además lleva polvos que absorben la grasa. El extracto de raíz de regaliz calma las rojeces y la vitamina E aporta protección antioxidante.

4. De lujo

RODIAL SPF20 Skin Tint es una crema hidratante y antiedad con protección solar que perfecciona y protege la tez, aportando un toque de color. Además, lleva una combinación de aminopéptidos para ayudar a combatir los signos de envejecimiento. Para todos los tipos de piel, textura fluida y cobertura acumulable. Apta para todo tipo de pieles. Por 52,60€ en AMAZON y 56,40€ en NOTINO.

5. Súper protección solar

BIOMIMETIC Protect & Repair 365 SPF 50 de amplio espectro (UVB/UVA) y HEVL. Es un fotoprotector con acción antioxidante que aporta hidratación prolongada y un tono precioso bronceado. Por eso consideramos que es un fantástico ‘skin tint’. Apto para todo tipo de pieles. Por 21,61€ en PHARMACIUS.

6. Muy muy hidratante

ILIA Super serum skin tint SPF30 tienen una alta concentración de ácido hialurónico, sumado a los beneficios hidratantes del escualano y las propiedades calmantes de la niacinamida, esta fórmula en sérum proporciona una uniformidad incomparable del cutis. La protección, en este caso mineral, la proporciona el óxido de zinc sin nanopartículas. Por 51€ en LACONICUM.

7. Buena cara inmediata

ERBORIAN CC Crème a la Centella Asiática SPF25 es un tratamiento multiacción trabaja como iluminador de "alta definición” que ayuda a sublimar la tez gracias a sus pigmentos encapsulados. Se adapta al tono natural del rostro y difumina las imperfecciones aportando un efecto buena cara inmediato. El resultado es una tez hidratada de aspecto unificado y protegida frente al sol gracias a su SPF25. Por 41,99€ en SEPHORA y por 28,75€ en PROMOFARMA.

8. Súper completa ideal para verano

NARS Pure radiant moisturizer SPF 30 es una fórmula elaborada sin aceites ofrece un velo translúcido de protección solar, remineralizando e hidratando la piel y aportándole un brillo más suave, más liso, más radiante y natural. Perfecta para utilizar en lugar del fondo de maquillaje habitual. En SEPHORA, 41,99€, en LOOKFANTASTIC 42,45€.