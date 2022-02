10 cremas de protección solar para piel grasa o con tendencia al acné

No sé si alguna vez habrás oído esta frase, que es la máxima de muchos dermatólogos: el mejor cosmético anti-edad es un buen protector solar. ¿Y por qué lo dicen? Por una cuestión muy sencilla: más vale prevenir. Atenta a este dato: más del 80 por ciento del envejecimiento prematuro de la piel es causado por el sol (otras causas son el tabaco, la contaminación, el estrés…)

Por eso, se hace más que necesario aplicar una capa de filtro solar como último paso de la rutina, cada día, para evitar que la radiación solar se acumule, formando de manera prematura arrugas, deshidratación, ¡manchas! En pocas palabras: la protección solar los 365 días al año es innegociable, sea tu piel seca, normal, mixta o grasa, incluso con tendencia al acné.

Si eres propensa a tener granitos, sea acné juvenil o adulto, o por culpa de la mascarilla protectora sea FFP2 o higiénica –el temido maskné, que lo llaman los expertos en cuidado de la piel- igualmente debes ponerte filtro solar. En invierno y en verano. Ahora bien, el que uses tiene que ser un producto fotoprotector específico para pieles grasas o con acné. Tranquila: Si lo eliges con los ingredientes y la textura adecuados, no solo no engrasará más tu piel (el miedo más recurrente de las personas con tendencia al acné), sino que mejorará su estado, ayudando a controlar los brotes y aplacando los brillos.

Recuerda que una piel con acné debe someterse a diario a una limpieza suave pero correcta y que, siempre, siempre, debe estar hidratada. Mejor si es con una crema hidratante libre de aceites pero, si te da pereza tanto producto, al menos usa un suero hidratante no comedogénico y una de estas cremas de protección solar ideales para pieles grasas con tendencia al acné.

¿CÓMO DEBE SER UN PROTECTOR SOLAR SI TIENES LA PIEL CON GRASA O ACNÉ?

Fíjate si en el envase pone alguno de estos reclamos:

1. Su textura ha de ser ligera y no oleosa, mejor si es de los llamados “tacto seco”

2. Por supuesto, en una fórmula cosmética no comedogénica

3. Libre de aceites (oil free)

4. Con efecto matificante

5. Que ayude a hacer más fluido el sebo que hay en la superficie de la piel y que, de esa forma, los poros estén libres y no taponados

6. Que lleve ingredientes capaces de alisar la superficie cutánea para mejorar su textura

7. Que proteja frente a radiación UVB, UVA, IR y Visible y tenga protección muy alta (a partir de 30, mejor 50+)

LAS 10 MEJORES CREMAS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA PIELES GRASAS CON TENDENCIA AL ACNÉ: