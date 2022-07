Cómo conseguir un culo con piel lisa y luminosa como el de Georgina Rodríguez

Puede que en estos momentos no quede nadie que no haya visto el vídeo del culo de Giorgina. La protagonista del 'reality' de moda, matriarca de la Familia Ronaldo y modeli, además de 'it girl' presente en los saraos internacionales con más 'brilli-brilli', ha decidido que, aún saliendo de un embarazo gemelar, puede una estar estupendérrima –y ella lo está- y grabarse paseando sin miedo por la terraza de su casa con tanga, tacones y todo el 'joyerío'.

Tú también puedes pasarte el verano con el culo al aire como la inefable Gio, si sigues algunos consejos cosméticos.

Este es el vídeo del culo de Georgina

Como ves, la gran Georgina ha cogido las críticas de sus 'haters' y ha hecho lo que mejor se le da: desfilar toda su divinidad sin ocultar un ápice de lo que fue, es y será por mucho que se metan con ella. Su sonrisa y su ataque de risa final lo dicen todo: “Me dais igual, he aquí mi culo: Excesivo, bamboleante, lleno de brillo. Para vosotros”. Y, a todo esto, ella había venido aquí para hacer la promo de un cortavientos especial para yogis. Jugada maestra, te pongas como te pongas.

Kit de cremas y aceites para dejar el culo al aire

Pero sigamos con el tema que nos había traído hasta aquí. Después de ver este clip, ¿quedará alguien que no quiera un culo como el de Georgina? Y no hablamos del tamaño ni la redondez, que ahí sabemos que, en la mezcla de genética, machaque en el gimnasio y su poquito de retoque, no hay dos culos iguales y cada una tiene que intentar lucir el que le ha tocado, sino por liso, bronceado y brillante.

Para que el culo se vea tonificado y la piel luzca sin rastro de imperfección hay muchas cosas que se pueden hacer. Por supuesto, para empezar, llevar una dieta equilibrada en la que no falten las proteínas de buena calidad, beber bastante agua para eliminar líquidos sobrantes y realizar la gimnasia correcta, sin matarse a quemar calorías. Y para que se vea como el de Gio –aunque el tuyo sea más pequeño, menos proyectado o más en forma de pera- debes poner a punto su piel.

Los dermatólogos suelen recomendar un protocolo casero para lucir una piel bonita en la zona de los glúteos, que consiste en tres pasos:

1º Exfolia la zona en la ducha

Es normal que en la zona de los glúteos haya parches secos, zonas irritadas de estar tanto tiempo sentada, etc., así que empléate con suavidad y recuerda que, siempre que exfolias, después tienes que hidratar y, al día siguiente, poner protección solar, lo vayas a exponer mucho o no.

2º Aplica una crema específica para la zona

Mediante movimientos de masaje en forma de círculo, favorece la absorción de tu crema al tiempo que moldeas la zona. Te sirve una hidratante corporal o, si quieres, una corporal reafirmante o anticelulítica.

3º Si tienes queratosis pilaris, atenta

Se trata de una afección cutánea común que causa manchas secas y ásperas, además de pequeñas protuberancias en forma de pequeños granos, a menudo en la parte superior de los brazos, los muslos, las mejillas o los glúteos. Para combatirla, hay que usar en la zona cremas específicas con ácido salicílico y urea para que la piel esté calmada, lisa y suave. Sé constante, merece la pena.

A estos tres pasos podríamos sumar un poco de autobronceador corporal y un aceite corporal con partículas reflectantes de la luz.

¡Vamos de compras!

1. Gotas que reafirman

FRANK BODY Booty Drops es un aceite corporal que puedes usar solo o como complemento a tu crema de cuerpo que ayuda a crear un efecto de mayor firmeza de la piel de la zona y contiene, además, ingredientes nutritivos que la hidratan y suavizan.

2. Exfoliante especial granitos

FIRST AID BEAUTY KP Body Exfoliant with AHA es un exfoliante corporal que combina los beneficios del peeling y la microdermoabrasión y deja la piel suave y sedosa desde el primer uso. Lleva alfahidroxiácidos y partículas muy finas de origen natural para eliminar todas las células muertas y asperezas, especialmente las asociadas a la queratosis pilaris.

3. La bomba alisadora

CERAVE Smoothing Cream es una crema corporal alisadora que no es grasa y contiene ácido salicílico, urea 10%, además de tres ceramidas esenciales, para mejorar la textura de la piel y proporcionar hidratación que dura todo el día gracias al ácido hialurónico.

4. Remodela y suaviza

MIO Peachy Cheeks es una crema remodeladora pensada para usar en la zona de los glúteos que, gracias a las proteínas vegetales y a la niacinamida, elimina las células muertas y exfolia con suavidad la piel para que notes la zona más lisa y con mayor elasticidad.

5. Buena relación calidad-precio

PHERGAL E'lifexir Dermo Culo -10 Gel escultor pensado para una zona donde, con el tiempo, la mala alimentación, los cambios de peso y el exceso de sol la piel pierde firmeza, se acumulan grasas y las estrías aparecen. Actúa previniendo los depósitos grasos, mejorando la microcirculación y reduciendo la aparición de estrías.

6. Secreto entre brasileñas

SOL DE JANEIRO Brazilian Bum Bum Cream es una crema corporal de rápida absorción que contribuye a cerrar los poros y da a la piel un aspecto liso. Lleva manteca de cupuaçu (muy nutritiva), açai (antioxidante) y aceite de coco (superhidratante). También lleva una pizca de mica, para un sutil toque de luminosidad.

7. Un clásico de la farmacia

SESDERMA Acglicolic Classic es una leche hidratante corporal que nutre, calma y suaviza la piel sin engrasarla. Tiene efecto anti-edad y deja la piel sin rastro de rugosidad ni granitos gracias al ácido glicólico al 10%.

5 tips fáciles para alcanzar el culo de Georgina

1. Sube escaleras

Para ejercitar los tres músculos glúteos y tonificar músculo isquiotidial, que es la cara posterior del muslo bajo el glúteo, donde se concentra bastante flacidez.

2. Date duchas templadas

Una temperatura del agua que supere los 37 grados se carga el objetivo de conseguir una piel firme que haga lucir el glúteo, ya que a esa temperatura se rompe la barrera hidrolipídica, dejando la piel desprotegida, seca y debilitada.

3. Aliméntate bien y no comas (ni bebas) porquerías

Las calorías vacías de alcohol y chucherías son rápidamente transformadas por el cuerpo en energía imposible de gastar por mucho movimiento que se produzca. No olvides incluir proteínas en todos tus platos. Son el alimento de la musculatura.

4. ¡¡Muévete más!!

El sedentarismo hace que nuestros glúteos pierdan tono y el músculo caiga. Además, si no mueves las piernas, éstas retienen líquidos, uno de los principales desencadenantes de la aparición de celulitis.

5. Ojo con el sol

Hay que evitar tomar el sol directamente en la zona sin la protección adecuada. La piel de los glúteos termina por volverse fina, deshidratada y flácida por el exceso de sol. Si quieres que tengan tono, recurre al autobronceador.