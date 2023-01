Los mejores cortes de pelo para melenas rizadas

CLARA-mente es el gran momento de las pelirrizadas. 'Curly girls' se hacen llamar quienes, por fin, han decidido abrazar su textura natural y presumir de rizos y ondas, potenciándolos como lo que son: un arma de belleza masiva que no debe aplacarse con alisados ni tratamientos químicos.

Para saber qué cortes serán tendencia en 2023 para melenas rizadas, escuchamos a Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair (Granada) y experta en cabello rizado y ondulado que, además de proponer tres estilos rizados súper de moda, nos cuenta sus mejores tips profesionales para lucirlos sanos y bonitos.

Cortes de pelo tendencia para melenas rizadas:

1. CURLY LOB

El bob largo y rizado es un estilo desenfadado y divertido. Debe estar perfectamente cortado para poder lucirse alborotado. Como explica Conchi Arias, es un corte en el que se busca solo una ligera elevación. “El flequillo, por su parte, debe ir bastante largo y un poco desconectado respecto al resto de la melena, para darle un aire todavía más juvenil”.

Para conseguir todo esto, propone dejar gruesa la punta al cortar, sin desfilar, para evitar un poco el encrespamiento y aportar más volumen.

Recomendado para:

-Melenas onduladas y poco rizadas ya que, de ser muy rizada, queda mucho peso en los laterales y es anti-estético.

-Chicas que buscan un punto desenfadado y jugar con la versatilidad de su melena. No tener muchas capas facilita que se pueda pasar del acabado rizado al liso sin problema.

Tips expertos:

Aporta a la melena hidratación y proteínas. Deshaz los rizos con los dedos antes de empezar a secar para conseguir mucho volumen y que los rizos no queden tan agrupados.

Una gran inspiración, la influencer Azahara

2. MORRISON REDONDO

El mítico corte de pelo que hizo famoso el solista de The Doors lleva años inspirando a las curly girls más atrevidas, que ya no renuncian a respetar su textura incluso en el flequillo. Es el corte ‘wash and wear’ por excelencia. Ahora, cuenta Conchi Arias, este corte se vuelve más redondeado, con un efecto bola fresco, divertido y con mucho carácter.

"En es este caso, acortamos el largo del cabello y subimos la línea de peso para que el aspecto sea más redondito. Con esto conseguimos dulcificar mucho los rasgos, ya que arquear los volúmenes a la altura del mentón y de los pómulos hace que los volúmenes se vean más armónicos”, explica.

El flequillo, en esta nueva versión del Morrison, se eleva un poco con respecto a la base para conseguir más movimiento en la zona frontal superior. Esto hace que la parte frontal superior adquiera mucho más volumen, y más suavidad en los laterales y la línea de peso".

Recomendado para:

-Patrones de rizos muy marcados.

-Rostros alargados que necesitan un punto de armonía.

-Facciones marcadas que se quieren suavizar.

Tips expertos:

Usa productos para porosidad alta o muy alta y seca boca abajo para un mayor volumen en las raíces. ¿Quieres encoger los rizos? Presiona con el difusor. Si no, deslízalo de arriba abajo suavemente.

La mejor inspiración, la modelo Mica Argañaraz:

3. BOB RIZADO

La experta considera que este es un estilo fácil de manejar y que suaviza los rasgos. “Si se trabaja con una ligera elevación se puede conseguir que el rizo se encoja más, algo normalmente difícil de lograr en melenas demasiado compactas.

Las capas le aportan un toque juguetón a este look de tendencia que, además, es muy fácil de llevar", sostiene Arias, que añade: “Si se hace con raya a un lado eleva la zona frontal superior y proporciona más volumen”. Interesante para pelirrizadas de pelo fino.

Recomenddo para:

-Rostros alargados, ya que el corte a la altura de la mandíbula eleva los rasgos y los dulcifica.

-Sobre todo, melenas onduladas; en cabellos con patrones de rizos más marcados mejor no porque se vería descompensado, con demasiado volumen en la parte inferior y poco en la superior.

Tip experto:

Usar acondicionador sin aclarado que controle el frizz y secar de pie, no boca abajo, trabajando primero las puntas con el difusor hasta lograr el encogimiento del rizo que queramos. Una vez seca la zona de medios a puntas, se puede seguir secando boca abajo para aportar volumen en las raíces.

La mejor inspiración: María Pedraza

BONUS TRACK

El 'pixie' rizado de Julia Garner, solo para recrearnos la vista: