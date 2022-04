Chiara Ferragni triunfa mostrando el acné de su barbilla

La semana pasada, a la 'influencer' y empresaria italiana Chiara Ferragni (más de 26 millones y medio de seguidores en Instagram, ojo) le cayó una lluvia de aplausos. Y no fue por su último estilismo, peinado o maquillaje. Fue por mostrarse a cara lavada con la barbilla tomada por el acné.

Pese a lo segura de sí misma que parece desde el otro lado de la pantalla, confesaba la italiana que a veces las apariencias engañan: “Durante la mayor parte de mi vida adolescente/adulta mi mayor inseguridad física ha sido mi piel: Siempre he tenido brotes de acné y mostrar mi piel cuando estaba inflamada era todo un desafío”, contaba en la publicación de Instagram.

Confiesa Ferragni que desde que le da menos importancia al tema, sufre menos: “De vez en cuando me salen brotes, y no pasa nada. He hecho las paces con la situación”. ¡Bien por ella!

Ya se sabe que, aunque no tengas tendencia al acné, algunas erupciones eligen momentos de mucho estrés o en un punto clave hormonal para hacer su aparición. Hay que saberlo, asumirlo con naturalidad y, si se quiere, buscar un cosmético que ayude a controlar la infección y taparla para ni pensar en ello. Existe, para ello, un producto ideal y te vamos a hablar de él enseguida.

EL GRANO INOPORTUNO

A veces porque te va a venir la regla, a veces por nervios o por la mascarilla protectora, la barbilla, la frente o la mismísima punta de la nariz se convierte en el escenario elegido para que un grano haga su estelar aparición.

La tentación de ir por él y explotarlo es enorme pero, antes de hacerlo, piénsatelo bien. La mayoría de las marcas de acné que después nos cuestan cientos de euros en láser borrar se deben a haberlos manipulado, haciendo una herida. No merece la pena.

Lo mejor es poner un tratamiento específico que te ayude a cicatrizarlo, que controle la infección y aplaque la rojez.

Quienes padecen acné ya están acostumbradas a tener sus propios tratamientos, incluso sus filtros solares adecuados –que aplacan el exceso de sebo, dificultando que se formen más granos y dejando un acabado mate maravilloso-, pero quienes solo tienen uno de vez en cuando no saben muy bien cómo taparlo y tratarlo para que se seque y desaparezca cuanto antes.

NO LO TOQUES, CÚBRELO

Sabemos que es muy molesto, incluso a veces duele, pero ten en cuenta que si presionas la zona donde ha salido el grano puedes extender la infección (un grano es una pequeña infección). Lo más que puedes hacer es aplicar sobre él un producto que te ayude a que evolucione más deprisa (suelen ser compuestos con ácido salicílico que combate la infección y activos seboreguladores y antioxidantes que facilitan que no salgan más) y taparlo con corrector o con base de maquillaje.

Quienes no tienen granos habitualmente puede que se vean un poco torpes para esta operación de camuflaje, así que les puede ser muy interesante comprar un producto muy bueno que supone ambos beneficios a la vez. Ni más ni menos que un corrector como los de las ojeras pero en cuya fórmula hay ingredientes capaces de combatir el grano para que no vaya a más –y que vaya a menos- mientras nadie lo ve.

PRODUCTOS DOS-EN-UNO QUE CURAN Y TAPAN

Existen productos seca-granos sin color que se usan sobre todo antes de dormir pero, si quieres el dos en uno, mejor hazte con uno de estos que hemos seleccionado para ti y recuerda que funcionan como cualquier corrector, es decir, puedes maquillar encima o debajo del mismo.

¡Atención! La piel sobre la que apliques un producto de estos tiene que estar bien hidratada, aunque sea con una crema libre de aceites. Si no, el corrector se quedará como cuarteado y, lejos de ayudar a disimular la existencia del grano, parecerá que ha puesto un foco sobre él para que todos lo miren.

¿Lista para descubrir los mejores productos para corregir granos con color? Aquí los tienes: