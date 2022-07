¿Es mejor dar dos pasadas de champú o solo una cuando tu pelo es graso?

Navegando por Instagram esta mañana, hemos detectado que la experta en dermocosmética, farmacéutica y autora del blog Cosmética Real, Verónica Vivas (92k en Instagram), hoy ha regalado en sus Reels un consejo sobre cómo lavarse el pelo que todavía, a día de hoy, nadie nos había dado.

A la pregunta: ¿El champú se usa una o dos veces? “Depende”, ha sido su respuesta. Y ha explicado: “Si notas que la segunda vez que aplicas champú produce más espuma, en ese caso, dos veces es lo adecuado”.

Parece ser que esto suele pasar en cabellos muy grasos o en personas que distancian mucho los lavados. Aunque ella se refiere sobre todo a los cabellos grasos: “El sebo reduce la cantidad y calidad de la espuma que se forma y nos sirve de indicación”.

Buen truco, ¿no? Si tu costumbre es dar champú dos veces y notas claramente que la segunda vez se forma mucha más espuma, eso significa que con una vez hubiera sido suficiente.

CÓMO LAVAR EL PELO EN VERANO:



Ahora bien, ¿funciona esta regla cuando, sea como sea tu cabello, notas que en verano se te ensucia más? Bien por el sudor, bien por los productos que aplicas para protegerlo del sol, bien por cualquier otro factor que haga que se deposite suciedad en él… Es posible que, en ese caso, tu cabello necesite lavarse todos los días o, si no es todos los días, que al menos sea con doble champunada el día elegido.

La experta mencionada lo tiene más que claro: aquí la intuición o el sentido común tiene más poder que cualquier otra indicación del fabricante. En el momento de decidir cómo lavar el pelo, solo hay que poner atención:

“Para saber si lo hacemos correctamente lo único que tenemos que hacer es fijarnos en las indicaciones que nuestro pelo nos da. Cuando hay una diferencia entre la primera vez que enjabonas y la segunda es porque hay bastante sebo y se hace necesaria una segunda pasada”, apunta Vivas.

Lo que significa que, al contrario, también funciona. Es decir, no siempre hay que gastar tanto champú de golpe o recurrir al champú con más capacidad detergente: “Si no notas este cambio en la cantidad de la espuma, típico de cueros cabelludos más secos, entonces con un solo enjabonado es suficiente”. Dicho todo esto, averigua cuáles son los champús para lavar bien el pelo que más nos gustan en la redacción de Stilo.

