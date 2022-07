Las mejores brumas faciales para refrescar la cara sin deshidratarla cuando hace calor

Hay muchas cosas en las que aquí estamos todas de acuerdo y entre ellas está que una ola de calor solo se soporta con dignidad si tienes delante un ventilador y algo que echarte por encima para refrescar.

Sabemos por los expertos en cuidado de la piel que mojarte la cara con agua del grifo consigue un efecto súper refrescante pero la cara B es que, después, te deja la cara como un cartón porque esa agua, al secarse, se evapora haciendo con ello que la piel pierde parte de su propia hidratación. Por eso, la idea es hacerse con una bruma facial y vaporizarla sin mesura, día y noche. Eso sí, tiene que ser una bruma enriquecida.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UNA BRUMA?

Si quieres, primero te decimos qué no es. No es tan rico como un sérum, tampoco es un agua termal. Aunque puede servir para ello, no es un tónico ni un spray fijador del maquillaje. Conocidas como facial mist, las brumas son sprays o varporizadores de agua enriquecida con diferentes activos. Dependiendo de los gustos de cada una, se pueden elegir en envase a presión o con difusor.

Aunque llevan ingredientes que humectan y aportan cierto beneficio a la piel, tampoco se deposita en estas brumas toda la responsabilidad del cuidado cutáneo diario, ya que actúan en la superficie de la piel. Son, en definitiva, aguas aderezadas y aromatizadas para que resulten súper agradables y apetezca vaporizarlas sin descanso en plena ola de calor.

Para que cumplan su función de refrescar sin deshidratar, búscalas con ingredientes como el pantenol, el ácido hialurónico, la glicerina, el aloe vera o la glucosamina, capaces de aportar y retener cierta hidratación al tiempo que dan un toque de humedad y frescor. ¡Ojo! Si las usas llevando protección solar tendrás que ser más constante y cuidadosa en la reaplicación del filtro.

CÓMO USAR TU BRUMA FACIAL PARA NO DESPERDICIARLA

Hemos visto mil veces (a Josie en Masterchef, sin ir más lejos) vaporizar a lo loco una bruma para, unos minutos después, comprobar que una gran parte de ella se ha quedado flotando o ha caído sobre el pelo o la ropa donde, evidentemente, no hace ningún efecto. El protocolo correcto es el siguiente:

1. Con la piel limpia, estira el brazo y vaporiza rostro y cuello.

2. Dependiendo del tipo de aplicador, pulsa una o varias veces. Si es un vaporizador, una sola vez y, si es nebulizador, puedes moverlo por toda la cara. En caso de un spray convencional, a presión, procura no moverlo mucho para no mojarte el pelo.

3. Si es una bruma hidratante o nutritiva, después de vaporizarla elimina el resto que quede presionando con un pañuelo de papel.

Ahora que ya lo sabes todo sobre brumas faciales para sobrevivir (con dignidad) a la ola de calor, revisa la selección que hemos preparado para ti y decide cuál te comprarás para usar sin control:

LAS MEJORES BRUMAS FACIALES:

1. La bruma de Josie

MI REBOTICA Bruma Divina es una mist hidratante para la cara con activos antioxidantes que refresca al tiempo que aporta cierto efecto calmante y regenerador.

2. Algo más que una bruma

DAFNA’S Active mist & Facial toner es un tónico y bruma 2 en 1 con acción antioxidante que hidrata, refresca e ilumina la piel. Entre sus ingredientes destacan la vitamina C estable, el aceite MelaNO ™ (que inhibe la síntesis de melanina y aporta un efecto ‘glow’) y un cóctel de aloe vera, caléndula y zumo de higos (calmante, refrescante e hidratante).

3. Con flores y fruta

CLARINS My Clarins Re-Fresh Brume Beauté Hydratante refresca, hhidrata y realza el brillo de la piel. Con agua de coco y rosa de los Alpes que reequilibran el exceso de grasa, extracto de higo que hidrata y semilla de acerola que contribuye a la oxigenación adecuada de la piel.

4. Refresca e hidrata

MARIO BADESCU Facial Spray With Aloe, Cucumber And Green Tea es un spray que revitaliza la piel apagada y cansada con una infusión de aguas esenciales de pepino y té verde. Además, el té verde es antioxidante. Para mayor frescor al aplicarlo, guarda el spray en la nevera.

5. Escudo urbano

RITUALS The Ritual of Namasté urban hydrating mist refresca e hidrata y forma una barrera transpirable e invisible que protege la piel de los efectos nocivos de la contaminación.

6. Agua que hidrata

L’OCCITANE Aqua Réotier Fresh moisturizing mist aporta las propiedades del agua rica en calcio del manantial Réotier y ácido hialurónico para hidratar.

7. Conexión Corea-Francia

JOAWE Agua de tratamiento hidratante es una fusión entre bruma y agua termal lleva hidrolato de flor de sakura y glicerina vegetal.

8. Un clásico

KIEHL’S Tónico purificante y refrescante con Flor de Cactus que es ideal para mantener la hidratación porque evita la humedad de la piel y ayuda a prevenir las arrugas y líneas de expresión.

9. Agua de Suiza

MAVALA SkinVitality Micro-Bruma Revitalizante de los Alpes lleva agua de aciano, un potente descongestionante que aporta una sensación de frescor.

10. Muy refrescante

APIVITA Agua Facial de té de montaña, con aloe y pantenol, ayuda a mantener la piel hidratada.