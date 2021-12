Cómo conseguir las mechas rubias de Sarah Jessica Parker en su papel de Carrie Bradshaw en la serie 'And just like that…'

Si para el año que entra quieres cambiar de 'look', quizá una de las opciones que te plantees sea dar 'caña' al rubio. Sabes que ahora, con la moda de los reflejos a mano alzada (conocidos como ‘balayage’), ya es posible darse unas lucecitas en la melena sin volverte esclava de la peluquería. Pues bien, si te interesa qué es lo más 'top' ahora mismo, anota esto: las mechas de Carrie Bradshaw en “And just like that…” han dado nombre a una tendencia que va a barrer.

Son las mechas que salen, de forma más o menos natural, tras pasar un tiempo bajo el sol -eso sí, totalmente impostadas-. Así lo afirma Diana Daureo, peluquera con su propio salón en la calle General Pardiñas, 95 de Madrid, quien sostiene que las mechas más famosas de los 90’ han vuelto “con un pequeño twist”. Se trataría de un regreso de las llamadas mechas 'newchuk' o 'sunchild' pero, en este milenio, evitando el odiado problema de la raíz marcada y adaptándolas, eso sí, a cada tipo de cabello.

“El secreto está en dejar las zonas inferiores con la oscuridad suficiente para crear dimensión, así se verá la mecha definida sin necesidad de crear una raíz gruesa”, apunta la experta colorista. La tendencia, por todo esto, se fija en el rubio con matices de la protagonista de ‘Sex and the City’, que nos hacen recordar las vetas naturales de las niñas después de un verano de playa”, explica Daureo. Ella misma nos regala sus mejores ‘tips’ con los que dar con este tipo de rubio para el cambio de ‘look’ del Año Nuevo.

¿A QUIÉN FAVORECEN LAS MECHAS ‘AND JUST LIKE THAT…’?

Quedan mejor en las bases más naturales, que apenas tengan mechas o que las tengan desgastadas residualmente de medios a puntas y que quieran dar un toque de luz a la zona superior.

Favorecen a cabellos con tinte y zonas superiores claras por desgaste de color, o también con mechas ‘babylights’ de más de 5-6 meses. En este caso, se usaría una mecha negativa, es decir, se trabaja con mechas oscuras que consiguen que las claras aporten luz y dimensión.

Aportan luz a todos los rostros, tonos de piel ¡y además son 'antiaging'!

Sientan especialmente bien a las melenas sin capas o con capas largas, con las que conseguiremos un efecto ultra-favorecedor.

¿Te animas a emular a Sarah Jessica Parker? Envía este post por 'whatsapp' a tu peluquera... ¡Y transforma tu 'look' para 2022!