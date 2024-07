Estas máscaras de pestañas nos han robado el corazón: descubre por qué

Todas tenemos una o más máscaras de pestañas, uno de los pocos productos de belleza que utilizamos durante todo el año, ya que sabemos que la mirada tiene el poder de transformar nuestro rostro de forma casi inmediata. Sin embargo, durante la temporada de calor es esencial contar con una máscara que, no solo nos dé el efecto que tanto buscamos, sino que también sea muy resistente al agua para evitar los manchones no deseados. Y es aquí donde las que incluyen fórmulas 'waterproof' se convierten en nuestra solución ideal cada verano. Dentro de las máscaras resistentes al agua hay también una gran variedad, algunas alargan, otras aportan volumen o curvan, otras ofrecen acabados más naturales e incluso no faltan las de diferentes tonalidades.