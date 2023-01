Hemos encontrado la máscara de pestañas para lucir como una estrella del cine

Si hay algo que nos llama la atención de las estrellas de Hollywood no son solo sus looks o peinados, sino la manera en la que potencian su belleza. Y ahí es importantísimo apostar por las pestañas. Es cierto que algunas veces son postizas, otras recurren a técnicas como las extensiones (de las que somos muy fans), pero también es cierto que cada vez más marcas apuestan por productos capaces de resaltarlas y lograr unas pestañas largas y tupidas por las que todas suspiramos.

Obviamente no todas necesitamos el mismo tipo de máscara de pestañas ni buscamos lo mismo. No todas las miradas son iguales, pero todas pueden lucir espectaculares con ayuda de la cosmética. Pero ¿te has planteado alguna vez qué tiene que tener una máscara de pestañas para resultar infalible?

Por ejemplo, sus cepillos, esos que consiguen separar las pestañas y rizarlas, haciendo que parezcan aún más largas. Se trata de un producto de maquillaje que nunca será excesivo ya que puedes quedarte en la primera capa, o ir agregando para lograr un efecto más dramático, y que lleguen a preguntarte si llevas pestañas postizas. O también puedes utilizar una máscara voluminizadora, y combinar así dos productos. E incluso darle un acabado original con una máscara de algún color diferente al negro que combine con tu eyeliner, la sombra, o con tu estilismo. Tú eliges.

¿Aún estás dudando? Consigue unas pestañas de cine con estas máscaras que hemos seleccionado para ti. ¡Y a presumir de mirada!

Máscara de pestañas 'Better than Sex', de Too Faced

Su nombre ya lo dice todo, pero te lo explicamos: esta máscara de pestañas separa, recubre y riza cada pestaña con una fórmula intensamente negra para lograr una apariencia voluptuosa.

Máscara de pestañas 'Pillow Talk', de Charlotte Tilbury

¡Una máscara milagrosa con la que podrás lucir unas pestañas increíblemente largas, tupidas y gráciles con efecto lifting duradero de hasta 24 horas!

Máscara de pestañas 'Size Up', de Sephora Collection

Ofrece un volumen de gran tamaño de forma inmediata combinada con un efecto de alargamiento y rizado, para pestañas exageradas en un solo gesto.

Mini Roller Lash, de Benefit

¡En formato mini! Su cepillo Hook 'n' Roll™ atrapa, separa, alarga y riza las pestañas para una mirada agrandada… mientras que la fórmula rizadora instantánea se mantiene 12 horas. Contiene provitamina B5 y serina, agentes conocidos por su acción revitalizante sobre las pestañas.

Cosmic Máscara, de Zara

Una máscara de pestañas todo en uno: las eleva, alarga y separa con precisión aportando volumen. Su fórmula cremosa y fácil de aplicar actúa sobre cada una de las pestañas aportándoles densidad y longitud incluso a las más finas.

Sérum redensificador de pestañas Eyelash Growth, de Hairvest

Desarrollado para ampliar el diámetro de las pestañas desde la raíz, mejorar su longitud y anclaje, formando una capa protectora alrededor de cada pestaña y estimulando su crecimiento natural.

No te olvides que hay muchas mujeres que confiesan que sin máscara de pestañas no afrontan el día. Y es que ese toque en la mirada es capaz de convertir una mañana de lunes cualquiera en una fantasía.