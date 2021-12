El marido de María Pombo se encarga de lavar los pinceles y brochas de maquillaje

Es posible que María Pombo nos lea y haya hecho suyo el propósito de Año Nuevo que publicábamos ayer y que no es otro que el clásico "Cómo tener tu cuarto de baño ordenado con los mejores organizadores de cosmética y maquillaje". Puede que fuera mera casualidad ;-) El caso es que ayer, la 'influencer' y empresaria María Pombo, en un arranque de 'mariekondismo', puso patas arriba su cuarto de baño. Sacó el contenido íntegro de su tocador y el marido, lejos de huir en dirección contraria, quiso ser parte activa del proceso. Su misión, lavar las brochas de maquillaje de María. ¿No te parece romántico?

Esta tarea, que puede parecer fácil, requiere de una cuidada técnica para que esas herramientas que, en ocasiones, son bastante caras, no pierdan calidad y queden relucientes.

EL RIESGO DE TENER PINCELES Y BROCHAS SUCIOS

Las cerdas y materiales de esponjas y pinceles o brochas acumulan bacterias que pueden causarte problemas en la piel (eccemas, acné), además de irritar la mucosa de los ojos y nariz y la semi-mucosa de los labios -tres zonas propensas a reaccionar a la mínima agresión-. Por otro lado, has de saber que cuando la brocha está sucia no es capaz de depositar y repartir igual de bien los pigmentos de color, pierde flexibilidad y, por tanto, difumina peor. Se impone conocer la técnica correcta para limpiar los pinceles y brochas de maquillaje.

UNOS PINCELES RELUCIENTES EN POCOS PASOS:

Paso 1: Pon un poco de agua tibia y jabón o champú neutro en la palma de la mano o en la esterilla de limpieza.

Paso 2: Frota la brocha en movimientos circulares, presionándola suavemente para que las cerdas no se partan pero se desprenda la suciedad y el maquillaje acumulado.

Paso 3: Aclara el jabón, siempre con las cerdas mirando hacia abajo (que no entre agua dentro del mango).

Paso 4: Si el pincel estaba muy sucio, repite la operación.

Paso 5: Retira el exceso de humedad presionando la brocha o pincel con un papel de cocina y déjala secando sobre una toalla limpia en posición horizontal. Si temes que las cerdas se deformen, déjalas al borde de una encimera, con el mango apoyado y la cabeza 'volando'.

Paso 6: En cuanto estén secas, guárdalas en el sitio que prefieras, pero siempre tapadas para evitar que el polvo se deposite encima.

DOS 'TIPS' EXPERTOS

El primero, que las brochas sintéticas y esponjas que usamos para aplicar fondo de maquillaje, iluminadores líquidos y correctores, se deben lavar después de cada uso. Este tipo de productos dejan mucho rastro en forma de aceite y ceras que son un imán para el polvo. El segundo, que a veces viene bien alguna ayuda en forma de lava-pinceles automático o esterilla granulada. Atenta:

Pensarás que es una tontería, pero no viene nada mal tener una paleta limpiadora para brochas como esta de la marca BRUSHWORKS. En ocasiones, la suciedad que hay entre las cerdas no sale bien si no frotas el cabezal de brocha o pincel contra una superficie granulada o con pequeños filamentos. Para ello es muy útil algo así, que tenga un diseño ergonómico que se adapte cómodamente a la mano y múltiples superficies texturizadas para eliminar eficazmente la suciedad de entre las cerdas. Esta que te enseñamos es nuestra favorita y resulta adecuada para todo tipo de brochas y para usar tanto con agua como con una solución limpiadora.