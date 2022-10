El drama del grano de María Pombo en la gala de los Forbes Best Influencers 2022

“Casi nunca me salen granos pero cuando me salen son a lo grande”. Como lo lees. A María Pombo le ha salido un cuernazo el día que puede que la revista Forbes la premie como la mejor influencer de España en la categoría Lifestyle en Instagram.

MARÍA POMBO EN LA GALA DE LOS FORBES BEST INFLUENCERS 2022

Horas antes de ir a que la arreglen para acudir al evento, en su cabeza todo son dudas sobre cómo atacarlo. “Parece un chichón”, bromea. Y luego, en serio, aclara: “Os prometo que siento como me hubieran pegado con una pelota de tenis en la frente”. Ya es mala suerte que sea justo hoy.

Pero hay buenas noticias: existen formas útiles y discretas para tapar un grano con maquillaje. Lo malo, que se ve que María no las conoce y pretende que, en un ratito de aplicación de frío, esa inflamación (sumada a posible infección) desaparezca como por arte de magia.

La influencer detalla en Stories, en vivo y en directo, su primera decisión al respecto: ponerse un filete de pollo congelado sobre la frente. Primera mala idea. El frío es vasoconstrictor pero no anti-bacteriano.

Después, pide consejos a su comunidad: “Necesito un remedio casero para que mejore en horas, que esta noche tengo un evento”. Con fe ciega en aquellos que le contestan, le parece muy lógico seguir el consejo de uno de sus seguidores: “Ibuprofeno machacado con un poco de agua es mano de santo”. Segundo error. Un medicamento no se usa de forma tópica. Para eso se inventó la cosmética.

Quizá no los tenga a mano, pero María debería saber que existen un montón de productos que de verdad curan y secan los granos (eso sí, no en un par de horas), al tiempo que los cubren con algo de color. Estos son nuestros favoritos:

EL LOOK DE MARÍA POMBO PARA LA GALA FORBES DE INFLUENCERS 2022

Afortunadamente, horas más tarde del drama con el ibuprofeno, María se ha puesto en manos de sus dos ángeles de la guarda en clave ‘beauty’, que son el peluquero Jesús de Paula, que la ha peinado con productos Kérastase y la maquilladora Inés Castaños que, para mayor fortuna en estas circunstancias, pertenece al equipo de la firma Bobbi Brown.

Si hay una máxima que la propia Bobbi sigue a rajatabla es: cuando veas algo en la piel que no te gusta, intenta no llamar la atención sobre ello. Primer consejo: no cubras excesivamente el grano con maquillaje, es más, no pongas corrector de ojeras (que suele ser más claro que tu propio tono de piel), mucho menos iluminador, o todas las miradas irán a él.

Segundo consejo, derivado del primero: El día que te sale un grano tienes que intentar llamar la atención sobre cualquier otro punto de tu rostro. Unos labios ojos o un smokey eye salvaje son dos buenas opciones. María se ha decantado por una boca nude súper brillante, magníficamente bien perfilada y unos ojos delineados en negro con la pestaña a tope de power. Buena decisión ;-)

Y, bueno, dicho todo esto, lo más importante: cuando te salga un grano, resiste la tentación de apretarlo. Esto solo empeorará las cosas, ya que con la presión te arriesgas a extender la infección que subyace bajo él y que, en un par de días, te salgan uno o dos al lado. Además, andar toqueteando los granos provoca que se cicatricen dejando una marca que luego te cuesta cientos de euros borrarla con láser.

CÓMO TAPAR UN GRANO, PASO A PASO:

Paso 1. Extiende un fluido hidratante oil-free por toda la cara. Con la yema del dedo pon un poquito más justo encima del grano y déjalo un segundo para que se absorba bien. Si la superficie del "problema" está lisa -no seca o rugosa- es más fácil cubrirla sin que se note.

Paso 2. Con la yema del dedo o un pincel muy finito y suave cubre la superficie del grano con fondo de maquillaje. No con corrector de ojeras, por lo que decía antes.

Paso 3. Séllalo con polvos sueltos en tonos amarillos con la ayuda de una borla o una bola de algodón y retira lo que sobre con una brocha suave.