María Pombo, Laura Escanes y Marta Lozano recuperan las trencitas hippies para ir a la verbena

Si no me doliera la cabeza me dejaba este pelo todo el verano. Así abría el feed de su Instagram María Pombo tras pasar por las manos del estilista Jesús de Paula. Un peinado de nudos a modo de diadema al más puro estilo noventero fue el elegido por la rubia de oro para asistir a la famosa verbena que ha reunido a lo mejor del planeta influ en Madrid.

Con sus mejores galas veraniegas y una profusión de trencitas que no vimos venir, no solo María Pombo quiso deslumbrar con este estilo hippy recuperado. También Laura Escanes y Marta Lozano llenaron su melena de mechones retorcidos para decir, por fin, ¡bienvenido, verano!

Si quieres ver en detalle los peinados, te ponemos aquí un carrusel. Como ves, los tres tienen algo en común: integran las trencitas y churritos entre las ondas y mechones despeinados. Un mix boho-chic que también chifla a otra de nuestras influs favoritas, Sara Carbonero.

En el caso de María Pombo, la rubia quiso recuperar el estilo noventero de los nudos que ya luciera con maestría la modelo Valeria Mazza hace veinte años. Favorecedor, veraniego, cómodo pero sexy... Aunque dé dolor de cabeza. Nos encanta.

Como decía más arriba, no solo María Pombo quiso llenar su melena de trencitas para acudir a la verbena. También sus amigas –e influencers de primera fila- Laura Escanes y Marta Lozano lo hicieron. Combinadas con melena de ondas, sin rastro de alisado ni pulido, súper veraniego y más fácil de copiar… imposible.

Laura Escanes, con estilismo también bastante noventero, eligió un peinado semirecogido con frontal muy tirante, absolutamente acertado para días de calor. De entre los mechones de la melena, nada pulida, más bien trabajada para tener su punto leonina, aparecían trencitas hippies que tú misma podrás emular en casa.

Marta Lozano usó las micro-trenzas para retirar los mechones frontales de la melena y que no le molestaran en la cara. El resto, ondulado de styler bastante marcado. ¿Te gusta?

EL LOOK DE MARÍA POMBO, EN DETALLE

¿Para presumir hay que sufrir? Parace ser que sí, aunque el resultado bien vale unos tironcitos... Según María, lo mejor del peinado de verbena son "esas ondas tan ligeritas y preciosas", realizadas con la mega-styler maravillosa de la que es imagen (y de la que te damos detalles más abajo). En este vídeo de su peluquero, Jesus de Paula, puedes ver el peinado en detalle:

ghd Platinum + es una plancha para el pelo ’inteligente’ ya que predice las necesidades de cada cabello, ofreciéndole la temperatura optima (185º constantes) para que no se estropee. Además, dispone de un eje patentado que mantiene las placas alineadas durante todo el proceso y un barril ligeramente curvado que permite crear cualquier estilo (onda, rizo, liso) con resultado duradero. Tarda 20 segundos en calentarse y, tras 30 minutos de inactividad, se apaga. 258,95€ en Perfume’s Club y 288,99€ en Sephora.

ONDAS DE SIRENA SIN ESFUERZO

Sé que ahora mismo estarás pensando que cualquiera se ondula el pelo así sin tener a Jesús de Paula a mano. Sin embargo, en Stilo conocemos un trucazo para ondular el pelo sin calor y sin tener ni idea. Es un remedio que ya usaban nuestras bisabuelas y que ahora mismo se vende por todo Internet. Se llama “rodillo de seda” y, si quieres, puede llevar hasta tu baño la solución para conseguir una melena de sirena sin esfuerzo. ¿Te atreves? Echa un vistazo: