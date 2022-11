Con esta selección de Sephora querrás convertirte en toda una 'beauty vegan'

Estamos ante un universo donde la etiqueta 'sin' goza de un protagonismo especial. El maquillaje vegano o beauty vegan se ha hecho un gran hueco entre los gigantes de la cosmética ya que se han visto obligados principalmente por las cifras de consumo. "Un 62% de la población los demanda por una cuestión moral y de respeto al medioambiente y un 50% porque los considera más seguros", según el estudio

En cuanto a si tienen o no más ventajas que el maquillaje 'no vegano', lo que apuntan los expertos es que el tipo de ingredientes utilizados aporta nutrientes a la tez y pueden contribuir a mantener una piel más sana y protegida. Al final, una de las máximas de las firmas de cosmética cruelty free es que garantizan la no agresión de la piel, cuidando al máximo su formulación.

Además, suelen estar libres de ingredientes considerados tóxicos, por tanto el riesgo de alergias es menor. Y en lugar de conservantes químicos se suelen utilizar hierbas con propiedades bactericidas como el tomillo, el romero o el orégano.

Freshly Cosmetics, Too faced, Drunk Elephant e incluso celebrities como Jessica Alba o Miranda Kerr están haciendo lo propio fomentando el consumo de productos que se pueden considerar veganos. Un carro al que se acaba de subir una de las marcas de cosmética más importantes a nivel mundial, Sephora.

Cada vez son más los productos que firma bajo la máxima '100% vegetal' como su mascarilla reparadora capilar, su sérum o su base de maquillaje. Este mes, de alguna manera, los beauty veganos celebran su día (oficialmente es el 1 de noviembre) y las marcas lo celebran con descuentos e incluso novedades celebrando que cada vez son más.

Con una textura ligera, esta base de maquillaje combina una cobertura edificable media y un acabado luminoso. Con prebióticos de origen vegetal que mantienen el equilibrio del ecosistema cutáneo, está disponible en veinte tonos.

Formulada con 3 aceites de origen natural: nuez Sacha inchi, baobab y babasú. Ingredientes conocidos por reducir la rotura y las puntas abiertas, facilitar el peinado y aportar suavidad y brillo al cabello, respectivamente. Y con manteca de karité de origen natural que nutre el cabello.

Formulado con un 93 % de ingredientes de origen natural y sin perfume, este sérum anti manchas concentrado con un 3% de enzimas y kombucha, reduce la aparición de manchas despigmentación.