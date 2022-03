Paso a paso y productos del maquillaje de Penélope Cruz en la película ‘Madres Paralelas’

Como si fuésemos un pincel del ‘set’ de maquillaje de la última película de Penélope Cruz (candidata al Oscar junto a su marido, Javier Bardem, por cierto), hemos conocido todo lo que allí se cocía y, como no podía ser de otra forma, hemos robado los mejores trucos de maquillaje de Pablo Iglesias, el maquillador de la actriz. Sigue leyendo porque te van a encantar.

PABLO IGLESIAS Y PEDRO ALMODÓVAR

El mismísimo Pablo Iglesias, encargado de maquillar a Pe para las diferentes escenas de la película, nos cuenta la inspiración en la que se basó para crear los 'looks' y las instrucciones que le dio Almodóvar. Este es su relato:

“Janis es una mujer con mucho rollo… Hija de una ‘hippie’, criada por su abuela, vive rodeada de moda, lleva un corte de pelo súper ‘trendy’, se maquilla a la moda… No haré ‘spoiler’, pero digamos que, cuando va a encontrarse con el protagonista masculino, trata de estar atractiva y guapa”.

Por eso el maquillaje tiene un importante foco en los ojos, punto fuerte de la actriz, pero también en la boca que, pese a ir maquillada sin color, está bien perfilada y rellenada para parecer suficientemente sensual, pese a los requerimientos de Almodóvar: “No tenía permiso para poner a Penélope demasiado guapa, aunque a ella le termina saliendo el guapo, no lo puede evitar”.

En cuanto a los productos para utilizar en la actriz, Pedro Almodóvar dio una instrucción muy clara a Pablo Iglesias: “Nada de iluminador, mucho menos con efecto perlado. Las cámaras HD crean un efecto en la piel que no es el esperado y que puede tener otra lectura, por ejemplo, que ha sudado, que ha llorado…” Además, cuenta Iglesias, a Penélope le gusta el efecto mate pero no empolvado, por lo que no se usó prácticamente ningún producto en polvo, ni siquiera el colorete.

EL MAQUILLAJE DE PENÉLOPE CRUZ EN MADRES PARALELAS, EN DIEZ CLAVES:

1. Para preparar su piel y calmarla, cuando venía algo alterada, usé un tónico hidratante suavizante sin alcohol y unas gotas de sérum antiedad, concentrado activador de juventud. Cuando necesité un extra de hidratación, recurrí una crema que a Penélope le gusta mucho de propiedades anti-edad.

2. Como base de maquillaje elegí un fondo que no da excesiva cobertura y el acabado es muy bonito, muy natural, aunque mate (algo importante para Pedro Almodóvar).

3. Usé poco corrector en la zona de la ojera y de un tono más claro en el surco nasogeniano y alrededor de los labios, para dar luz.

4. Para el contorneado, muy suave y sin rastro de iluminador, usé polvos bronceadores en dos tonos, que hacen efecto buena cara.

5. El delineado de los ojos de Penélope suele ser un punto fuerte de todos sus looks. En esta peli usé tres lápices distintos, dependiendo de si la escena pedía un maquillaje más suave o más intenso. ¿Los tonos? Negro, marrón y bronce.

6. Mis paletas de sombras favoritas para ella también las usé en este rodaje.

7. En esta película Penélope y yo descubrimos una máscara de pestañas que consigue un volumen natural y efecto 'lifting'. Me gustó tanto que se usó en el resto de personajes femeninos. Para las escenas en que Penélope tenía que llorar preferí usar una versión waterproof que aporta gran volumen con hasta 24 horas de duración sin correrse.

8. Un ligero toque de lápiz de cejas para redibujar la ceja, no muy oscura porque a Penélope no le gusta.

9. Un gesto muy habitual en todos los maquillajes de Penélope es el delineado de labios. Le gusta hacerlo con perfiladores de labios en tonos teja y frambuesa.

10. Las barras para rellenar el labio son de acabado mate difuminado, en tonos muy suaves (clica el enlace y busca el tono 274).