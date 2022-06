El maquillaje de Britney Spears en su boda, descrito por su maquilladora

“Hermosa, talentosa, infinitamente amable y radiante”. Así define la maquilladora internacional y creadora de su propia línea de productos de maquillaje, Charlotte Tilbury a Britney Spears, princesa del pop, que se ha casado este fin de semana.

Ella ha tenido el honor (según sus propias palabras) de crear el look de maquillaje de la cantante que, vestida de Versace y rodeada de lo que ella consideró su reducido grupo de amigos (entre los que se encontraban Donatella, Madonna, Paris Hilton o Drew Barrimore, entre otros), dio el 'sí, quiero' a Sam Asghari con un 'glow' en la piel de esos que nos produce muchísima envidia y en una ceremonia no exenta de polémica.

LOS MINUTOS ANTES DE LA BODA

La propia Charlotte ha publicado un vídeo en su Instagram donde desvela los 'facecharts' creados para Britney en su gran día y algo del ambiente el 'día D'.

A propósito de este especial encargo, a sus oficinas por todo el mundo, Charlotte envió el siguiente mensaje:

"Queridos, me sentí tan emocionada y honrada de que me pidieran que diseñara el look de novia de Britney. Britney es la REINA DEL POP y un ICONO de nuestro tiempo que nos ha inspirado y empoderado a todos con su alegría y energía positiva. Es una BELLEZA NATURAL y tiene los ojos marrones más fascinantes (…) Les envío mucho AMOR, LUZ Y MAGIA a Britney y Sam por su fabuloso y divertido futuro juntos".

EL MAQUILLAJE DE BRITNEY SPEARS EN SU BODA, PASO A PASO:

Para tan importante día, relata Tilbury, crearon un look de maquillaje de día y de noche que se adaptara a sus cambios de vestido, todos ellos diseñados por Donatella Versace. Se trata de un look de maquillaje atemporal, con una piel radiante, un suave ojo ahumado, mejillas de color melocotón y brillantes con, para terminar, un labio nude-rosa icónico de esa marca. A los pinceles, su sobrina y más digna heredera, Sofia, lo hizo posible. Algunos de los productos usados, que puedes comprar en España, son:

1. CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir

2. CHARLOTTE TILBURY Cryo-Recovery Mask

3. CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Foundation

4. CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer

5. CHARLOTTE TILBURY Cheek to Chic in Pillow Talk

6. CHARLOTTE TILBURY Super Nudes Easy Eye Palette

7. CHARLOTTE TILBURY Exagger-Eyes Liner Duo

8. CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara

9. CHARLOTTE TILBURY Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk

10. CHARLOTTE TILBURY Collagen Lip Bath in Pillow Talk