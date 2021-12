Deberías copiar la manicura de Alba Carrillo en rosa y glitter porque te quedará perfecta en Nochevieja, te pongas lo que te pongas

Los cinco productos necesarios ¡y una sorpresa final!

POR stilo.es

Es de la marca essence que, por si no la conoces, tiene unos productos para uñas increíbles a unos precios que parecen broma. Se llama Base Coat Extreme Last y es tal cual lo que dice su nombre: una base transparente que consigue que el esmalte que apliques a continuación se seque antes, se fije mejor y dure más. Además supone una capa de protección entre esmalte de color y uña, para evitar cualquier daño o transferencia de tono a tu uña natural.

Esmalte rosa bebé, para empezar

El tono es ideal, de la marca essie y la gama Expressie que se secan ¡en un minuto! Hemos elegido el tono 401 On to the next, que se parece muchísimo al usado en Alba. Nos dicen desde la marca que el cepillo está hecho para ambidiestros, lo que permite una aplicación fácil con las dos manos.