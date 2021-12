El hijo de María Pombo riéndose en un video, la salvación a tu mala cara

Primer lunes después de Nochebuena y Navidad. Comilonas, brindis y… el inevitable madrugón. Si no te has levantado con mala cara, enhorabuena. Para todas las demás, aquí va este ‘post': Hace unos años, la marca de maquillaje Benefit (cuyo ‘claim’ más famoso es aquel de ‘la risa es el mejor cosmético’) realizó un estudio junto a Womenalia, la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana. A una muestra de más de 800 mujeres españolas se planteó qué factores –según ellas- contribuyen a tener mejor cara. Las vacaciones salieron, por supuesto. Pero también reírse; activar lo que los psicólogos llaman ‘el poder de la risa' en tu vida. No se equivocaron en su sospecha.

Es un hecho demostrado que la risa potencia la eficacia del sistema inmunológico. Las personas que ríen más y tienen más sentido del humor enferman menos. Además, el acto de reírse activa más de 400 músculos y el área pre-frontal del cerebro, que está muy vinculada a la felicidad. El sentido del humor ayuda a compensar los efectos negativos del estrés, favorece que nos oxigenemos mejor y que segreguemos endorfinas, hormonas capaces de bloquear los receptores del dolor y de activar las áreas cerebrales del placer. Todo ello redunda en una sensación de felicidad total y, como la cara es el espejo del alma, en una mejor cara.

¿QUÉ ES LA BUENA CARA?

Según los expertos en visagismo, la combinación entre una mirada descansada, la piel luminosa y algo de tono en mejillas y barbilla. Entendemos que ahora mismo te preguntarás qué tiene que ver Martín, el hijo de la 'influencer' y empresaria María Pombo, en todo este asunto. Tiene que ver, y mucho. Y si no te has enterado es porque todavía no has entrado en Instagram. En el citado estudio de Benefit y Womenalia, el 83 por ciento de las encuestadas afirmó reírse semanalmente y un 44 por ciento, a diario, risas sobre todo provocadas por su pareja. Pues bien, si no tienes pareja… atenta a Martín Castellano Pombo.

MARTÍN, EL ANTÍDOTO A LA MALA CARA

Hoy el bebé en cuestión cumple un año y, para felicitarle de manera pública, su madre ha publicado el vídeo más tierno y divertido que vas a ver en mucho tiempo. Si tienes los altavoces apagados, es el momento de activarlos. Dale al 'play' en el vídeo y disfruta de tu pequeña sesión de risoterapia. No solo activarás tu estado de ánimo para todo el día, sino que saldrás de casa sin rastro de ojeras, buen tono y una piel que podría iluminar un estadio.