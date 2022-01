El complemento definitivo para clavar el nuevo 'look' de Ariana Grande es un lazo negro que se coloca solo

Es desde hace años que la cantante Ariana Grande (ojito: 287 millones de seguidores en Instagram) lleva el mismo peinado. Se trata de una coleta XXL (muchas veces fruto de maravillosas extensiones), recogida en lo alto de la cabeza, con cierto aire 'sixties', mucho movimiento y una luz que podría iluminar un estadio. A ese 'signature look’, que dicen los americanos, acaba de sumarle un complemento del que ya hemos hablado aquí y que no nos chifla más porque no nos levantamos más temprano.

Es, ni más ni menos, un lazo negro de satén con cabos largos y una buena lazada en lo alto de la coleta. Un poco de colegiala, sí. O quizá rollo Blair Waldorf, ¿por qué no? Estos últimos días que quedan de Navidad, no te quedes sin lucir este peinado que tiene un probado efecto rejuvenecedor, es divertido, te permite lucir los mega-pendientes que has pedido a los Reyes y, atenta: es perfecto para los días que no tienes el pelo precisamente reluciente en la raíz.

EL NUEVO 'LOOK' DE ARIANA GRANDE

De esta guisa apareció recientemente en su sillón rojo quien es uno de los jueces más polémicos (aunque queridos) del programa The Voice US. Y, desde el día que decidió que se pondría un lazo en la coleta, lo ha ido sacando en varios colores, a juego con sus maxi-guantes y sus mini-tops.



El mismo peinado de siempre pero con un twist, realizado por su peluquero, Josh Liu, que conoce bien lo que le favorece a esta pequeña gran artista. Si te gusta y te apetece copiárselo para estos días de salidas raras (muérete ya, Ómicron), tenemos la opción perfecta para torpes.

Eso sí, antes de nada, aprende a hacer la coleta con volumen de Ari, que no es fácil si no conoces el truco. En este vídeo (que no es precioso, pero es muy claro), te dan la clave:

Y, una vez hecha la coleta, le plantas el lazo. Siempre podrás hacerte esta coleta poniendo una cinta negra que tengas en casa. Eso si eres capaz de hacer ese perfectérrimo lazo. Si no, cómprate esta opción de la marca INVISIBOBBLE, que está disponible en varios colores y no puede ser más fácil de colocar:

Lazo negro para el pelo Wrapstar Snake It Off de INVISIBOBBLE. Además de la lazada, que queda perfecta con sus cabos largos y se parece mucho a la que luce Ariana, incorpora un elástico típico de esa marca, que no deja rastro en el cabello cuando lo retiras ni lo parte. Un consejo: haz la lazada y después colócate la goma en la segunda coleta (según las instrucciones del vídeo que te hemos puesto).