Novedades en libros sobre nutrición, descanso, ejercicio y control del estrés

Cada vez más expertos insisten en la idea de que gozar de buena salud no es sinónimo de no padecer ninguna enfermedad. Los buenos hábitos de vida –y el abandono de los malos- pueden llevarte a una vida muy saludable, tengas o no alguna enfermedad congénita o sobrevenida a la que hacer frente.

¿QUÉ SIGNIFICA TENER BUENA SALUD?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1947 que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Bienestar es la palabra. Si pensamos en el bienestar físico y emocional, solemos dar mucha importancia a la alimentación sana y equilibrada pero ¿qué pasa con los otros tres pilares?

Sabemos que el ejercicio es básico para mantenerse cuerdos y funcionales –de hecho, ya hay quien dice que sentarse es el nuevo tabaco y que el sedentarismo está detrás de muchas patologías crónicas habituales de la población española-. También la salud mental está cobrando, por fin, el protagonismo que merece en nuestras preocupaciones y ocupaciones que tienen que ver con cambios en el ritmo de vida o en las prioridades personales y laborales. Por supuesto, ¿qué decir del descanso? Los problemas de sueño provocan que los españoles cada vez se mediquen más, en lugar de recurrir a fórmulas naturales donde tú mismo eres la mejor pastilla para dormir.

Todo esto es fácil de entender pero, en ocasiones, difícil de llevar a la práctica. Por eso hemos seleccionado cuatro novedades literarias que son como cuatro manuales donde encontrar fórmulas sencillas y prácticas para apuntalar estos cuatro pilares de la vida saludable: nutrición, ejercicio, descanso y control del estrés. Al leerlos, sabrás que hay mucho que hacer y que, poco a poco, se pueden ir implementando cambios porque son muy prácticos. No se andan por las ramas, te dicen: qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. Porque solo tenemos una salud y es nuestra responsabilidad mantenerla.

CUATRO NOVEDADES LITERARIAS EN FORMA DE MANUAL QUE TE AYUDAN A LLEVAR UNA VIDA MÁS SALUDABLE:

1. PARA APRENDER A COMER, DE UNA VEZ POR TODAS:

Hacer dieta engorda (Gabriela Uriarte, Editorial Vergara, 2021)

Gabriela Uriarte es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, coach nutricional y especialista en tratamiento de sobrepeso y obesidad. En sus publicaciones de Instagram puedes encontrar a diario argumentos cien por cien sentido común, que defiende siempre con mucho cariño, y en los que anima a los hábitos saludables y a las pautas de alimentación personalizadas y flexibles.

Aunque el título pueda parecerte un oxímoron, no lo es. Desde su experiencia y, llevada por unos profundos conocimientos de la psico-nutrición, aclara por qué hay que olvidarse de las dietas, dar por finalizado el constante yo-yo y empezar a nutrir el cuerpo desde el objetivo de la salud y, por qué no, la gastronomía. Ayuda a planificar y a repartir en el día -y la semana- todas las comidas para que alimentarse de forma equilibrada no suponga un quebradero de cabeza y se convierta en un hábito de por vida.

2. PARA ¡POR FIN! CONSEGUIR DORMIR BIEN:

Aprende a descansar (Jana Fernández, Plataforma Editorial, 2021)

Jana Fernández (Madrid, 1981) es licenciada en Traducción e Interpretación y en Humanidades, Máster en Fisiología del Sueño y Máster en Comunicación, y ha completado su formación con diversos cursos en psiconeuroinmunología y bioquímica cerebral. Tiene un podcast de bienestar y descanso (El Podcast de Jana Fernández) y en este libro trata un tema que te será familiar: lo desincronizados que están nuestros relojes laboral, social y cultural con respecto a nuestro reloj biológico.

Si quieres saber qué le pasa a tu cuerpo cuando duermes (y cuando no duermes), léelo. Su método de “las 7 D del descanso” puede cambiar tu vida.

3. PARA APRENDER A INCORPORAR EL EJERCICIO A TU DÍA A DÍA:

Mujeres en forma (Plataforma Editorial, 2022)

Alberto García Bataller es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, profesor titular del INEF de Madrid, e imparte cursos, charlas, conferencias… Como entrenador del equipo femenino olímpico de triatlón en las olimpiadas de Atenas, sabe todo sobre actividad deportiva femenina. En este libro, se baja a los aspectos más prácticos y, de forma amena, ayuda a entender muchos aspectos que a veces se nos atragantan a la hora de empezar a entrenar.

Te interesa si estás empezando con algún deporte o si lo practicas habitualmente y quieres hacerlo con garantías para tu salud y estado físico. Por ejemplo, la relación entre menstruación y ejercicio físico, formas de proteger el suelo pélvico, ejercicio adecuado en las diferentes fases del embarazo… También encontrarás consejos sobre mejor ropa para hacer deporte, alimentación complementaria, rutinas, etc.

4. PARA MEJORAR DESDE DENTRO EL MANEJO DEL ESTRÉS:

Encuentra a tu persona vitamina (Marian Rojas Estapé, Espasa, 2021)

La doctora Marian Rojas Estapé es psiquiatra licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra. Trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas en Madrid. Su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión y trastornos de la personalidad.

En este nuevo libro nos ayuda, a través de encontrar a nuestra persona vitamina, a recuperar la alegría en momentos en que estamos tristes, preocupados o angustiados. Una forma preciosa de gestionar el estrés a través de mejores conversaciones, más abrazos, encuentros positivos… Todo ello sobre la base científica del cuidado de la salud mental.