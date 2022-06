Cuatro libros nuevos escritos por dermatólogas con los mejores consejos para cuidar la piel

Leer es un placer pero si, además, al leer aprendes sobre algún asunto que te interesa mucho, no me digas que no es la mejor forma de invertir un rato de tiempo libre.

Estos días, con la Feria del Libro en Madrid llena de lectores ávidos de conocer las novedades, no podemos dejar pasar cuatro libros que acaban de salir y que tocan el tema que más nos gusta por aquí: la piel sana y bonita.

Cuatro de las mejores dermatólogas de nuestro país han coincidido en publicar cuatro guías de cuidado de la piel, las cuatro con enfoques muy diferentes, todos ellos interesantes. Nosotras los queremos ¡todos! ¿Cuál te comprarás tú?

CUATRO LIBROS NUEVOS ESCRITOS POR DERMATÓLOGAS

1. Ponte en tu piel: Consejos sobre skincare y estilo de vida para lucir una piel sana y bonita

(Jiménez, Natalia - Aguilar, junio 2022)

Se trata de una completísima guía para aprender a cuidar tu piel siguiendo el camino del better aging y escrito por una de las dermatólogas más reputadas de nuestro país. La Dra. Jiménez tiene su consulta en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también en el Grupo de Dermatología Pedro Jaén, clínica que está en el podio de la dermatología y la medicina estética en España desde hace treinta años.

Según la Dra. Jiménez, todos envejecemos pero podemos hacerlo de forma sana y natural. Para ello es esta guía, repleta de consejos prácticos –recogidos tras décadas de experiencia en consulta- sobre estilo de vida, alimentación, ejercicio físico y skincare que repercuten en una piel sana y bonita.

Si has llegado a ese momento en que tu piel empieza a ser una de tus prioridades, te recomendamos muchísimo esta guía que te dirá, de forma fácil y efectiva, entre otras cosas, cuáles son los ingredientes perfectos de una crema, cómo leer una etiqueta correctamente, la importancia del fotoprotector como anti-edad, los mejores tratamientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos y la rutina ideal de cuidado para cara y cuerpo.

“Mi objetivo a lo largo de este libro es dar un enfoque diferente sobre el cuidado de la piel y el proceso de envejecimiento: veremos cómo funciona cada tratamiento, qué es efectivo y en qué no merece la pena invertir”, explica la Dra. Jiménez, que aclara: “En el libro sustituyo el concepto antiaging, que tiene claras connotaciones negativas, por el de better aging: porque envejecer de una forma saludable es posible”.

Puedes comprarlo por 18,90€ en La Casa del Libro y en FNAC.

2. Piel sana, piel bonita: Todo lo que necesitas saber sobre la salud cutánea y la belleza

(Molina, Ana – Paidós, abril 2022)

Cada vez es más habitual encontrar divulgadores en ciencia que utilizan el sentido del humor para transmitir sus expertos conocimientos a la población general. Sin embargo, esto es algo que Ana Molina, dermatóloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid y profesora de Dermatología en la UAM, ya hace con gran éxito desde hace muchos años.

Es habitual escucharla en la radio, en la televisión y ahora en su propio podcast (“De Piel a Cabeza”) desmintiendo mitos populares, hablando de cuestiones cutáneas o capilares –y sexuales- de los que nadie quiere hablar y su forma de hacerlo demuestra que la letra con sangre risa entra. Este estilo, experto pero coloquial y entretenido, está también las páginas de este libro, que es una auténtica guía para cuidar la piel y tenerla sana (y, por ende, bonita, como ella misma no se cansa de decir).

“Lo que más influye en la percepción de la belleza es, sin ninguna duda, la calidad de nuestra piel; es decir, tener una piel luminosa, sin manchas, saludable y con una textura agradable”, explica la Dra. Molina, que deja claro que solo una tercera parte del envejecimiento de la piel está relacionado con nuestros cumpleaños. “El resto se debe a otros factores externos (…) y cada vez somos más conscientes de que los hábitos de vida, las actividades que realizamos, y el perfil de las bacterias comensales que habitan nuestra piel influyen mucho más de lo que imaginábamos en nuestra salud cutánea”.

Todo esto se cuenta en su libro de una manera tan bajada a la tierra que no creerás que estás leyendo un auténtico tratado de dermatología. Este libro ofrece todo lo necesario para que podamos cuidar de nuestra piel de forma adecuada y desterrar mitos y engaños promovidos en muchos casos por la industria de la belleza. También aborda otros temas como la belleza y la medicina estética, el cuidado del cabello y las uñas y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes: acné, rosácea, dermatitis atópica, vitíligo, psoriasis y cáncer de piel.

Cómpralo por 18,90€ en La Casa del Libro o en la FNAC.

3. Dos corazones bajo una misma piel: Consejos de una madre dermatóloga para cuidar tu piel durante el apasionante viaje de la maternidad

(Maroñas, Lidia - La Esfera de los Libros, abril 2022)

Si el embarazo y la lactancia son la época en la que más asaltan las dudas, el cuidado de la piel no es una excepción. Qué cremas se pueden usar y cuáles no, qué pasa con las manchas, cómo prevenir o reparar las estrías… Por no hablar del inoportuno acné o de problemas de los que no sabes nada como las grietas en los pezones.

Para resolver, de una vez por todas, estas dudas y juntarlas en un solo sitio, ¿qué mejor que una dermatóloga número uno que, encima sabe lo que es el embarazo, el postparto y la lactancia por experiencia propia? Esto es lo que recoge el primer libro de la Dra. Lidia Maroñas, dermatóloga de Bmum, centro médico especializado en la mujer, que nos descubre todos los secretos para que la piel luzca sana y bonita en las distintas etapas de la maternidad.

Ahí encontrarás las rutinas más convenientes a seguir para las uñas, el cabello o el pecho lactante; los tratamientos estéticos más recomendados, así como los cosméticos que no deben utilizarse, y también de todo aquello que afecta al bebé: dermatitis del pañal, reacciones cutáneas, protección solar…

Lo tienes por 19,85€ en La Casa del Libro y en la FNAC.

4. El acné y la rosácea como nunca antes te lo habían explicado

(Eguren, Cristina - 2022)

Dermatóloga, fundadora y directora médica de la clínica Dermatología y estética Eguren ha escrito un libro para toda aquella persona que requiera o desee aprender y entender más sobre el acné y la rosácea y desee que se lo expliquen de forma fácil y divulgativa.

Para eso, además del escrito, hay cuadros resumen con las ideas más relevantes y más de 15 ilustraciones a todo color para comprender de manera amena conceptos complicados y rupturistas sobre estas enfermedades, que cambiarán tu visión sobre las mismas.

Como lectora te vas a sentir identificada e implicada a partir de un primer instante, puesto que eres parte indispensable de la obra. El libro transformará tu visión médica y emocional respecto al acné-rosácea para que eso impacte positivamente en tu vida y que, a través de la correcta comprensión, busques la ayuda adecuada para realizar el abordaje más efectivo.

A la venta en su web.