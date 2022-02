Laura Matamoros se pone rubia en Tacha Beauty

No es ninguna casualidad que Laura haya sentido que necesitaba un cambio de imagen tras su reciente maternidad. Es tentador juzgar que esto es solo una frivolidad, pero la experiencia demuestra que es un hecho: las mujeres sumamos importantes cambios de imagen a los momentos trascendentales de nuestra vida.

Esta vez, la elección de la 'influencer' Laura Matamoros ha sido… Bueno, no te hacemos 'spolier', mira el vídeo:

LAURA MATAMOROS, UNA NUEVA RUBIA

Después de ver el vídeo, pensarás que todas las mujeres queremos ser rubias y, si bien este es un tópico de la peluquería que debería ir desterrándose, mucho más ahora que lo más de lo más de lo más es teñirse en modo ‘expensive brunette’, también lo es que la mayoría caemos en el rubio antes o después.

Recuerda que hace no mucho otra ex morenaza del 'celebriteo' patrio decidió aclarar su melena. Nos referimos al último cambio de 'look' de Pilar Rubio, que nos dejó a todas hablando solas. Si había una morena era ella y, de pronto… c’est fini!

Laura, para su nueva melena rubia, se ha puesto en manos de Juan Diego Teo, estilista de Tacha Beauty, autor del archi-copiado rubio de María Pombo, y lo cierto es que parece otra.

“Es un look cañero y rompedor que combina el 'hair counturing' con el 'balayage'”, contaba en Instagram el propio Juan Diego, que especificaba que ha realizado el cambio con los productos de Redken.

El hair contouring, por si estabas dudando, es una técnica de coloración que pretende el mismo objetivo que el contorneado en maquillaje, es decir, colocar tonos más claros y los puntos de luz en zonas determinadas que varían en función de la forma de cada óvalo. A través de este juego de luces y sombras se consigue atraer atención a la mirada, por ejemplo, o alargar visualmente un rostro redondo (o estilizar uno más cuadrado).

En cuanto al balayage, es una técnica de coloración que busca dar a la melena un toque como besado por el sol, mediante un aclarado de las puntas que se realiza con el pincel a mano alzada.

“¡Hacía mucho que no daba un cambio tan potente cómo este!”, exclamaba Laura a toda su comunidad en redes sociales. ¡¡¡Estoy emocionada, gracias!!! Ahora mismo, parece que podría comerse el mundo. Quizá Coco Chanel tenía razón… Stay tuned!

A PARTIR DE AHORA, LAURA TENDRÁ QUE USAR CHAMPÚ VIOLETA

¿Te has hecho una decoloración recientemente? Los peluqueros recomiendan –para evitar que el tono frío de tu nuevo rubio se vuelva amarillo con el paso de los días- usar champú con pigmentos violeta, el conocido como “champú morado”.

La explicación es que los colores naranjas y amarillos se sitúan en el lado opuesto a los azules y violetas. Por tanto, estos últimos neutralizan a los primeros y tendremos que recurrir a ellos en forma de champú o mascarilla para evitar la aparición de los tonos amarillos en el cabello.

La idea es alternar el champú morado con el champú de uso frecuente. Muchos se han de aplicar con guantes y dejándolos expuestos unos minutos… ¡Lee bien las instrucciones!

Champú morado con presupuesto alto:

KERASTASE Bain ultra-violet es un champú violeta neutralizador contra los reflejos amarillos. Ideal para rubios fríos, los protege de la oxidación diaria y de la contaminación.

Champú morado para presupuesto medio:

SCHWARZKOPF Goodbye, yellow es un champú sin sulfatos para neutralizar al instante tonos amarillentos en rubios fríos.

Champú morado para presupuesto bajo:

ELVIVE Color Vive Violeta es un champú matizador anti-efecto anaranjado. Indicado para pelo con mechas, rubio, decolorado o gris. Matiza los tonos anaranjados/amarillentos y limpia con suavidad.