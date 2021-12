Laura Escanes estrena peinado en su nueva foto de perfil en Instagram

Cualquiera de nuestras madres, al ver la foto de Laura y el titular, pensaría –y querría dejar claro- que a cualquier cosa le llaman peinarse. Seguramente ellas, este ‘peinado’ lo reservarían para las grandes ocasiones. Tan grandes como el momento de desmaquillarse o el peor día de resaca, cuando no te mueve del sofá ni una amenaza de incendio. Sin embargo, el estilo ‘messy’ (o despeinado) es habitual desde hace tiempo en alfombras rojas, ‘photocalls’ y producciones de moda en todo el planeta. ¿Y por qué será? Seguramente por algo parecido a lo que sostiene el amigo y peluquero de Jennifer Aniston, Chris McMillan, que respondía así a por qué la protagonista de Friends –dueña del corte de pelo más copiado de la historia- siempre es y será un icono capilar: "La mujer más ‘sexy’ de la alfombra roja siempre es la que parece que ha pasado el día en la playa y se ha vestido en el coche". Pues eso. Que a las ondas rotas, los mechones desordenados, los cortes de pelo a tijeretazos –conocidos como ‘shag’- y demás inventos para despeinarse en lugar de peinarse, les hemos hecho sitio de honor y Laura Escanes no ha querido quedarse atrás.

EL HALF-BUN VUELVE A NUESTRAS VIDAS

Este estilo peinado-despeinado triunfa desde hace años y va y vuelve como el Guadiana. Se conoce como ‘half-bun’ y es, ni más ni menos, un semirecogido de colegiala con el ‘moñete’ en lo alto de la cabeza y unos mechones frontales sueltos al más puro estilo noventero. En la elección de Laura, el detalle que lo hace más top es que lo usa en una melena ligeramente ondulada. Y es que el half-bun no es un peinado para lisos japoneses. Sus ventajas son, obviamente, que se hace en un abrir y cerrar de ojos y que no precisa de pulcritud alguna, más bien al contrario. Cuanto más espontáneo parece, mejor sienta. Pueden hacérselo melenas de todas las longitudes, desde melenita bob hasta melenas XXL. Es un recurso fabuloso cuando estás dejando crecer el flequillo y estás en ese punto que ni suelto ni atado. Si no tienes ondas naturales, quizá puedes hacerte unas muy suaves con la plancha y esmerarte en que queden bien rotas, para un aire muy natural y sexy.

¿CUÁNDO PEINARSE CON HALF-BUN?

Aunque podría resultar un compañero perfecto para las ocasiones de estilismo informal, como una jornada de ‘shopping’ o una comida con amigas, también puedes darle un aire sofisticado y ponértelo para salir de fiesta, aliado a un labio rojo y una pestaña bien rizada y maquillada. Su mejor ventaja –sea cual sea tu edad- es que resta años, siempre y cuando el color lo lleves a punto.

EL HALF-BUN DE LAURA ESCANES

También lo usa para entrenar: