Apúntate al plan para deshincharse tras la Navidad con cremas drenantes y un buen auto-masaje

Sin pensarlo, ponte a ello. Las Navidades ya han terminado y hay que recuperarse de tanto polvorón y tanta copa de champán. No hace falta que hagas dieta restrictiva, simplemente sigue con tu plan de alimentación saludable, sube la ingesta de verduras y frutas, proteínas suaves –si quieres, opta por la proteína vegetal que siempre es más ligera que la mayoría de las de procedencia animal-, bebe más agua y aumenta tu actividad física.

Paralelamente, y como lo que realmente te pasa es que te has hinchado (no has engordado), plantéate hacer un plan contra la acumulación de líquidos y la inflamación. Desde aquí te proponemos que te compres una buena crema corporal que tenga algas, cafeína y otros activos de los que ayudan con la eliminación de líquidos y aprendas un protocolo de automasaje súper sencillo pero muy eficaz. Viene directamente recomendado desde una de las mejores cabinas de estética de Madrid, la que tiene Almudena Perera en The Beauty Room. Ella trabaja con la marca Matriskin y ha desarrollado este gestual que, créenos, hará magia en tu cuerpo petado de roscón. ¿Lista para llevarlo a cabo? Toma nota de los pasos:

PASO A PASO DE UN AUTOMASAJE CORPORAL QUE DESHINCHA

“La falta de movilidad, la ansiedad y una alimentación desequilibrada son factores que hacen que se paralice el sistema linfático, acumulando líquidos y toxinas y produciendo inflamación corporal”, declara Perera, que te enseña cómo hacer un auto-masaje drenante corporal para deshinchar el cuerpo. Aunque notes una zona concreta más hinchada que las otras, es importante que hagas los tres pasos porque todo el cuerpo está conectado y, de esa forma, sacarás beneficios extra. No olvides, lo primero de todo, aplicar la crema de efecto reductor o drenante por piernas, brazos, abdomen, flancos y glúteos y, a continuación, respirar profundamente antes de ponerte a ello:

PASO 1: Piernas, de arriba abajo

Comienza masajeando circularmente los maléolos (huesos que sobresalen en la parte del tobillo) para, posteriormente, realizar arrastres ascendentes desde el tobillo a la rodilla. En la zona de detrás de la rodilla, realiza un masaje con bombeo (dos presiones fijas). Continúa con movimientos ascendentes externos e internos hacia la zona de las ingles. Finalmente, sube tu pierna a una silla para poder masajear, de manera ascendente, el muslo por la parte de atrás, terminando en los glúteos y masajeando en esta zona, hacia fuera.

PASO 2: El turno del abdomen

Traza imaginariamente un triángulo en el abdomen, representando los distintos segmentos del colon: Ascendente, transverso, descendente. Masajea en el sentido a las agujas del reloj y, si existe zona de acumulación de grasa, realiza un ‘pellizqueo’. En el área de los flancos o caderas (zona de retención de líquidos), primero pellizca la zona y termina con un masaje circular.

PASO 3: Los brazos cuentan

Para terminar, con el brazo levantado por encima de la cabeza, masajea de codo hacia axila y también de codo a hombro. Masajea de manera ascendente hacia las axilas, sin olvidar trabajar también la zona que queda al lado del pecho, cerca de la axila.

