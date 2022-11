La presentadora del tiempo en Antena 3, Himar González, nos cuenta sus secretos de belleza y vida sana

Hace un par de días se presentó en Madrid un plan contra la obesidad infantil para fomentar los buenos hábitos que es, al final del día, lo único que importa. Se puso el foco sobre la idea de aumentar el consumo –en adolescentes y niños- de alimentos de origen vegetal, sobre todo de verdura y fruta. No en vano el anfitrión era Plátano de Canarias, que tiene un plan a tres años, avalado y cofinanciado por la Unión Europea, denominado “La fruta te da vida extra”.

El evento de presentación a prensa tuvo como conductora a Himar González, física y meteoróloga, a quien conoceréis por ser la editora y presentadora del espacio “El Tiempo” en Antena 3, una canaria de pro que presume de llevar una vida sana sostenida en varios pilares que después te contamos.

Aprovechando que se estaba poniendo sobre la mesa la importancia de poner la fruta ‘de moda’, de “hacer que sea un alimento trendy”, según dijo el pediatra Carlos Casabona, quisimos hablar con Himar sobre hábitos saludables. Y sobre plátanos, claro.

Nos contó qué productos de belleza se lleva a la tele, cuántos plátanos lleva en el bolso, su deporte favorito (de entre todos los que practica, que no son pocos) y otras buenas costumbres que la mantienen guapa, sana y, ejem, ¡cuerpazo!

Tips de vida sana de Himar González

STILO: Tiene su propio envoltorio, no necesita frio, es reconfortante… No hay un ‘snack’ mejor que el plátano, ¿estás de acuerdo?

HIMAR GONZÁLEZ: En mi caso, desde luego, no hay ninguno mejor. Yo nací con el Plátano de Canarias y, a día de hoy, sigue siendo mi ‘snack’ preferido. Además, he sido deportista desde muy pequeñita y es un alimento que realmente necesito en el día a día.

S: ¿Llevas alguna vez un plátano en el bolso, en el equipaje de mano, en la bolsa del gimnasio?

H.G: ¡Sí! (risas). Yo llegué a Madrid hace 13 años, cuando no se conseguía el plátano de Canarias de forma tan fácil, así que empecé a traerme en mi equipaje de mano una manilla cada vez que iba a casa.

S: Tu mejor receta con plátano:

H.G: Para los niños, algo que me daban a mí de pequeña: en un plato, machaca un poco un plátano con un tenedor hasta dejarlo en forma de puré. Por encima, pon un poco de gofio u otra harina tostada, incluso cereales… Realmente, es como una golosina.

Para merienda, un bocadillo de plátano. El plátano con pan está buenísimo. Yo lo hago en medio pan al que quito la miga, meto un plátano un poco aplastado y, tal cual, me lo como. Es exquisito.

S: ¿Con qué te gusta mezclar el plátano? ¿Con dulce o con salado?

H.G: Mejor con salado, porque el plátano es una fruta muy dulce, muy rica. En Canarias se toma mucho con queso blanco, con cualquier queso tierno o fresco. Pan con queso en una mano y, en la otra, un plátano. Vas dando bocados a uno y otro… Riquísimo.

S: Para arrancar bien el día, ¿hay que desayunar o mejor hacer ayuno intermitente?

H.G: Yo lo del ayuno intermitente no lo veo, creo que hemos perdido un poquito las raíces de nuestra alimentación, nuestra base. Un niño pequeño no hace ayuno intermitente, ¿por qué será? Hay que escuchar al cuerpo; si el cuerpo tiene hambre, se come. Y se hace de forma consciente, sabiendo que alimentas al cuerpo, no simplemente que te echas cualquier cosa a la boca. Si al levantarte no tienes hambre, por lo que sea, también escucha a tu cuerpo.

S: ¿Alguna rutina al levantarte?

H.G: ¡Sí, tengo dos! Antes de desayunar bebo casi dos litros de agua y, por otro lado, lo primero que entra en mi estómago cada día es fruta. Es mi costumbre de toda la vida.

S: En tres palabras, ¿cómo definirías tu forma de alimentarte?

H.G: Consciente, sana y equilibrada.

S: ¿Tienes algún deporte o actividad física favorita para mantenerte en forma?

H.G: Desde pequeñita he hecho deporte: empecé con gimnasia rítmica, después deportiva, natación, judo, aikido (risas)… ¡He hecho prácticamente de todo! Windsurf, kitesurf, surf… hasta que descubrí la carrera a pie cuando apenas era adolescente y ahí me quedé. A día de hoy lo compagino con gimnasio. Nunca dejo de entrenar porque, para mí, deporte y buena alimentación van siempre de la mano.

S: Ordena, de mayor a menor, estos hábitos para una vida saludable: dormir bien, comer bien, estar tranquila, contacto con la naturaleza y hacer deporte dentro de una vida activa.

H.G: Primero, comer bien. Después, hacer deporte, tener contacto con la naturaleza y estar tranquila. Por último, dormir bien. Y lo pongo lo último, sencillamente, porque si llevas a cabo los otros hábitos, dormir bien viene solo.

S: En cuanto a rutina de cuidado de la piel… ¿rutina coreana o rutina minimalista?

H.G: Si soy sincera, creo que debería aplicarme un poco más con la piel, pero… Mi rutina es bastante básica, sí.

S: ¿Algún producto de belleza al que seas fiel?

H.G: No.

S: ¿Te gusta tener algo a mano en el set de la tele?

H.G: Allí siempre tengo un labial y mi brillo de labios en la mano porque no me dura nada, me lo como muy rápido y a los treinta segundos ha desaparecido.

S: ¿La belleza sale de dentro?

H.G: La belleza, sin duda, sale de dentro.