Hacer punto ayuda a paliar la ansiedad porque es una forma de practicar mindfulness

Dicen que tejer es el nuevo respirar, es decir, una buena técnica que ayuda a paliar la ansiedad en momentos como ahora, cuando la actualidad te preocupa y te hace pensar y rumiar de más. Es cierto que es básico estar informado y poner tu corazón en quien pueda necesitar tu ayuda, pero no lo es menos que necesitas momentos de desconexión de la realidad para recuperar las pilas y no llegar al momento del bloqueo.

En este sentido, hacer nuestras técnicas como el 'mindfulness' (meditación en la respiración para alcanzar la consciencia plena en cualquier momento) han supuesto un paso de gigante cuando la cabeza pide ir al pasado o al futuro -con la melancolía o la angustia que eso puede suponer- y es necesario traerla de vuelta al “aquí y ahora”.

Se puede hacer 'mindfulness' a la vez que muchas actividades: dar un paseo por un bosque, en la ducha, cocinando o realizando algún tipo de manualidad. Por ejemplo, tejer. Por las fotos que vemos en redes, ya sabemos que hacer punto es una actividad que, desde hace unos años, está muy de moda entre actrices, modelos y deportistas. Concentrarse en la aguja y la lana ayuda a desconectar, a dejar la mente en blanco.

Así que, ya sabes, si últimamente te notas más ansiosa de lo normal, rumiando pensamientos que no te dejan estar tranquila, hazte con un kit de ‘knitting’. Si no sabes ni coger las agujas, no te preocupes, Youtube está plagado de tutoriales para principiantes y siempre tendrás la posibilidad de seguir instrucciones de un libro o de tu propia madre o abuela, si son aficionadas.

Es importante que, si tu cabeza sigue en plan centrifugadora mientras haces punto, te pongas música o un programa de radio que te distraiga de tus pensamientos, aunque lo ideal es concentrar todos tus sentidos en la tarea porque ese es el verdadero sentido del “aquí y ahora” que tanta paz mental te va a traer si lo practicas.

BENEFICIOS MENTALES DE HACER PUNTO

Muchos terapeutas consideran esta recuperada práctica como el nuevo yoga y hablan de ella como la 'lanaterapia'. Estos son sus beneficios principales:

1. Tejer relaja y ayuda a combatir el estrés.

2. Aporta tranquilidad y ayuda a desarrollar la paciencia.

3. Gracias al estado de calma y tranquilidad que aporta esta actividad, tejer fortalece el sistema inmunológico, baja la presión arterial y aumenta los neurotransmisores de la felicidad.

4. La repetición automática de los movimientos que se realizan al tejer, mejora la capacidad de concentración, así como la coordinación y la motricidad.

5. Hacer algo con nuestras propias manos refuerza la autoestima.

6. Tejer promueve la meditación y ayuda a conectar con uno mismo, porque mientras tejes puedes poner en orden tus pensamientos.

7. Estimula la imaginación y la creatividad. Hay muchos tipos de lanas, texturas, colores y técnicas que ofrecen infinidad de posibilidades.

¿Lista para empezar con tu terapia de lana?