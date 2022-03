Complementos nutricionales en forma de gominola para dormir, aplacar el cansancio, mejorar el estado de ánimo

Seguro que ya lo has visto por todas partes: está de moda tomar suplementos en forma de gominola. Para dormir, para fortalecer el pelo y las uñas, para la piel… y para el estado de ánimo. Las vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes de los que tiramos en momentos de necesidad ya no vienen en aburridos ‘blisters’ repletos de enormes cápsulas que hay que tragar, no siempre sin dificultad.

Ahora los suplementos alimenticios son como chuches y están tan ricos como ellas. Un motivo más para animarse a tomar ciertos apoyos que pueden venir bien, sobre todo en los cambios de estación, cuando el pelo, la piel y el estado de ánimo se resienten. ¿Tú ya los tomas? Porque dos de cada tres españoles declaran consumir suplementos alimenticios de forma habitual. Al menos eso afirma el estudio Potloc x Nutrikéo* promovido por Incara, marca de nutracéuticos líquidos.

De los 1.000 encuestados, el 94% tiene una buena imagen de los complementos alimenticios. Este dato confirma -y explica- el crecimiento del sector y la creciente demanda de productos naturales para la salud. Ese mismo estudio, que sostiene que en España hay el mismo número de hombres que de mujeres interesados en la suplementación alimenticia, afirma que el 40% de quienes la compran dejan los ‘blisters’ a medio terminar. Pero casi la mitad de los encuestados (48%) afirma que si encontrara una forma galénica fácil y rápida de consumir, completaría el ciclo, sin dejarlo a medias.

De entre las diferentes opciones (líquido, cápsula o gominolas), el 51% de los participantes en la encuesta se inclina por las gominolas, conocidas como ‘gummies’. Está claro que a nadie le amarga un dulce, valga el lugar común, y no se nos escapa que, si te dan a elegir entre tres cápsulas tragables de un suplemento de melatonina o masticar dos gominolas con sabor a cereza, casi todos tenemos claro qué mano escogeríamos.

Las gominolas facilitan la adherencia, no son molestas de digerir, la mayoría son dulces sin contener una alta concentración de azúcar y, si buscas entre las mejores, encontrarás que su textura proviene de gelatina vegetal, lo que las hace aptas para veganos sin contener, además, gluten ni alérgenos.

Hemos seleccionado para ti una serie de complementos en forma de ‘gummy’ ideales para cuando la vida te lleva arrastrada, duermes mal, estás nerviosa, ansiosa o con el estrés de peineta. Se trata de complementos a base de melatonina, triptófano, vitaminas del grupo B, zinc y otros ingredientes que ayudan cuando el ánimo está regulero y te hace falta estar tranquila y descansar, incluso venirte un poco arriba. Todos ellos son de marcas avaladas y la mayoría productos de farmacia. Echa un vistazo y ya verás cómo este año la astenia primaveral, el fin de curso, la fatiga pandémica y todo lo demás que te tiene agobiada serán más que llevaderos.

¡Ah, una última precisión! Ten en cuenta que las gominolas están en el grupo de alimentos no demasiado buenos para la dentadura. El Dr. Bruno Baracco, doctor en odontología y experto en odontología restauradora, director de su propia clínica dental en Madrid y vocal contador del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), alerta: mucho ojo con tomar estas gominolas después de cepillar los dientes (y no antes), sobre todo las que tomamos para dormir:

“Por un lado, tienen azúcar, el alimento más cariogénico (la sacarosa hace que las bacterias produzcan ácidos causantes de la caries). Y, por otro, los peores alimentos para la dentadura son aquellos pegajosos que se quedan adheridos a la dentadura. Por ejemplo, gominolas, fruta desecada o galletas saladas”.

Una vez sabido todo esto, echa un vistazo a las ‘gummies’ para dormir, mejorar el estado de ánimo y/o darte un ‘boost’ de energía que hemos seleccionado para ti: