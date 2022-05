Gala Met 2022: Los looks de belleza más espectaculares, contados por sus autores

Aunque la gala y su tema principal se prestaban a una puesta en escena de oropel y cierto grado de cabaret, en general, hemos visto más melenas sueltas que recogidas, ya fueran largas o no tanto y lisas o rizadas, incluso muy rizadas y cargadas de volumen, “todo un clásico estadounidense al estilo Cher”, como explican los expertos de Jean Louis David.

Por supuesto las ondas clásicas de Hollywood han estado presentes, tanto en su versión años 20, pegaditas a la sien y con su punto húmedo, como las clásicas del Old Hollywood a lo Rita Hayworth o Veronica Lake. Para todos estos peinados, se ha necesitado una importante profusión de extensiones y algún que otro postizo. Las mejor lucidas las hemos detectado en cabezas como la de Chira Ferragni, Blake Lively, Kaia Gerber y otras. El premio al postizo, sin duda, para Sarah Jessica Parker.

EL MAQUILLAJE EN LA GALA MET 2022

En cuanto al maquillaje, si podemos detectar una clara tendencia, esa es la de las decoraciones e incrustaciones de cristales en el maquillaje de ojos. Como detalle en la sien, dibujando la línea del eyeliner, incluso cuajando el párpado como Cara Delevigne o rematando unas espectaculares pestañas, como en el maquillaje de Lucy Boynton.

Otra tendencia que llama la atención es que este año es, sin duda, el de los labios nude. Cremosos, con cierto toque de perfilado ‘overlip’, destierran a los rojos, que ya tendrán ocasión de recuperarse quizá el año que viene.

Ahora disfruta del trabajo de peluqueros y maquilladores en estos 'looks' que hemos seleccionado para ti. Palabra de Stilo que son los más espectaculares de la gala y los que más se van a comentar en Instagram:

1. BLAKE LIVELY: Reina de Nueva York

Ella y su marido eran unos de los anfitriones de la gala y tenían que darlo todo. Ella demostró ser una de las reinas de Nueva York con nada menos que una corona sobre su rubia melena. Detectamos extensiones onduladas y cepilladas que recuerdan a la Princesa Prometida. Su maquillaje lo realizó Kristofer Buckle con productos de Charlotte Tilbury. Él mismo nos cuenta los detalles: “El look de Blake se inspiró en los cálidos tonos métalicos y cobres, comenzando con un contorno bronceado en la piel. En los ojos, una combinación de marrones mate para dar profundidad a la mirada y tonos oro rosa metálico y cobre para jugar con su vestido de Versace. Los labios van en un tono terracota suave para traer un poco de luminosidad al conjunto del maquillaje".

2. LUCY BOYNTON: Pestañas ‘champagne’

Como actriz nos fascina pero, sobre todo, amamos ver sus apariciones sobre la alfombra roja porque es una de esas estrellas que se atreven con todo en el maquillaje. Como siempre, la artista creadora de su ‘look’ es Jo Baker, la maquilladora con más imaginación de la alfombra roja. En esta ocasión, se ha inspirado en el vestido de Chanel lucido por Boynton y ha creado un maquillaje adhoc (también con productos Chanel). En él destaca una mirada cuajada de pequeñas cuentas perladas y cristales que convierten en ‘champagne’ (como ella misma dice en sus Stories) las pestañas de la actriz. Un diez. El peinado, con un aire sesentero que no nos puede fascinar más, es obra de Jenny Cho, que usó para crearlo los productos de Phyto y las herramientas de ghd.

3. KAIA GERBER: American Beauty

"El precioso vestido de Alexander McQueen era una representación del estilo años 20 en plateado con aberturas y transparencias que culminaba con una larguísima melena rizada, recogida con dos horquillas con perlas", describe el peluquero malagueño Rafael Bueno. El artista responsable de la magistral colocación de estas extensiones rizadas y enjoyadas en nada menos que Guido Palau, responsable de algunos de los mejores looks de pasarela internacional desde hace décadas. Por su parte, el maquillaje, una auténtica monada en tonos tierra, es obra de la maquilladora Naoko Scintu, que creó el look con productos Yves Saint Laurent. Nos encanta el degradé en marrón y caldero de los párpados, decorado con detalles en nácar en el bajoceja y el lagrimal. La boca, como decimos en el arranque, maquillada en nude como la gran mayoría de invitadas a la gala.

4. AMBER VALLETA: Una diosa de oro

"Su espectacular vestido plisado en dorado con escote en uve y hombros rectangulares de Azzaro nos ofreció una visión del glam más futurista. El rubio oro de su pelo peinado en un bob con la punta domada hacia dentro era el mejor complemento", indica la peluquera cántabra Raquel Saiz. El maquillaje lo realizó la maquilladora y amiga de la modelo, Charlotte Tilbury con productos, obviamente, de su propia línea. Ella lo describe como una mirada de diosa del oro. También, en esta ocasión, labios nude.

5. KARLIE KLOSS: De cero a cien en un Reels

Observa de lo que es capaz el maquillador Hung Vanngo, uno de los más deseados de la agencia The Wall Group. Se trata de un maquillaje muy sofisticado con grueso delineado inferior y superior, además de evidente ahumado en negro en los ojos, grandes dosis de iluminador y una boca estilo vamp. Todo se ha realizado con productos Chanel. ¿Lista para ver el antes y después? Dale al play:

6. SARAH JESSICA PARKER: Pura Edad Dorada

La actriz de SATC, que siempre goza de gran protagonismo en esta gala, no se ha dejado nada en casa. Su vestido, tocado de Philip Treacy y maquillaje no han dejado a nadie indiferente. Con este look, inspirado en la moda de finales del siglo XIX, quería emular a Elizabeth Hobbs Keckley, una destacada diseñadora, costurera, autora, filántropa y activista social de la Edad Dorada. Además, bajo el tocado llevaba un recogido con varios moños a base de postizos con gran volumen que redondeaban el look de forma muy elegante. Todo ello sale de la cabeza y las manos del genio de la peluquería Serge Normant. Su maquiladora, Elaine Offers, ha usado los productos de la famosa Pat McGrath y ha respetado alguna de las claves favoritas de la actriz, que son: el delineado negro muy marcado, el colorete como de muñeca y los labios en nude con un toque glossy.