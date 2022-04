Es bueno usar el frio en la cara, pero hazlo con los mejores globos helados y otros gadgets de belleza

Tu mascarilla favorita, recién salida de la nevera

Aunque no sea un gadget demasiado usado, no pierdas de vista las neveritas de cosmética tipo esta de PLANET SKIN con capacidad de ocho litros (más o menos el doble de lo habitual), que tiene espejo y luz. La puerta es magnética, para que no se quede abierta y tiene dos baldas fijas y espacio en la puerta para sobres de mascarillas. Ya sabes que dentro no debes meter sueros ni productos oleosos o mantecas pero sí cualquier producto con textura en gel o a base de agua: Contorno de ojos refrescantes, sheet masks, parches de ojos, brumas, tónicos, instrumentos faciales, aloe vera y cremas en gel. Su gran baza es su capacidad y que es silencioso.