Cómo serán tus arrugas dependiendo de si tu cara es redonda, triangular, cuadrada u ovalada

¿Sabías que según como sea tu estructura facial vas a envejecer de una forma u otra? Es decir, que dependiendo de si tienes barbilla fina o cuadrada o pómulo alto o frente ancha, las arrugas te saldrán o no y en lugares diferentes, tendrás flacidez en una zona o en otra… Fascinante, ¿verdad?

Nuestra curiosidad sobre cómo acabará nuestro rostro cuando el reloj biológico (y el contacto con los estresores del exposoma, no olvidar) empiece a dejar su impronta en forma de fineas líneas y falta de firmeza, nos ha llevado a leer las interesantes reflexiones de Yvette Pons, facialista con más de 30 años de experiencia en el sector de la estética y la salud, que te resumimos a continuación.

Si quieres saber si las arrugas y otros signos de la edad te caerán como a Jennifer, a Demi, a Kate o a Victoria, no dejes de leer. Pons nos revela cómo envejece cada rostro, según sea su estructura. Aquí analiza los rostros ovalados, cuadrados, redondos y en forma de triángulo. La experta deja claro que estos son rostros puros y no todos somos puros, se pueden mezclar tipologías. Por eso, puede ser que a veces no os coincida lo que ves en el diagrama con lo que ocurra. Pero seguro que está cerca…

¿Lista para saber cómo envejecerás? Sigue leyendo:

CÓMO ENVEJECE UN ROSTRO OVAL, CUADRADO, REDONDO O TRIANGULAR

OVALADO COMO JENNIFER ANISTON:

Las personas que tienen el rostro ovalado generalmente tienen los pómulos muy desarrollados. Los labios son carnosos, gruesos y rosados. Sus ojos se caracterizan por ser rasgados o por ser muy abiertos. ¿Cómo envejecen? Se trata de un envejecimiento de flacidez por el peso de la retención de líquidos y acumulación de grasa. La mejor manera de mejorar el envejecimiento es el drenaje linfático y vigilar la alimentación y el sobrepeso. Aprender a hacer un buen drenaje es imprescindible, acompañado de una buena hidratación, con principios activos de vitaminas y minerales para los tejidos. Se recomienda aplicar cosméticos que refuercen los capilares para evitar la fragilidad.

CUADRADO O RECTANGULAR COMO DEMI MOORE:

Las personas que tienen el rostro cuadrado o rectangular tienen falta de oxigenación por asfixia de exceso de grasa y falta de luminosidad. ¿Cómo envejecen? Tienen un envejecimiento con una base muscular buena, porque son personas que nacen muy fibradas y con poco ejercicio tonifican, pero la piel pierde el colágeno muy fácilmente y se va despegando de la musculatura. La fabricación de colágeno es baja, por eso la piel se desvitaliza, y con los años se van perdiendo progresivamente. ¿La solución? Controlar el estrés. Es el principal enemigo del envejecimiento de la piel que genera flacidez y descolgamiento.

REDONDO COMO KATE WINSLET:

Las personas que tienen el rostro redondo tienen un sistema vascular y metabolismo muy lento. Son personas tranquilas y pasivas. Cuando esta actividad vascular es lenta, hay poco bombeo de sangre, y hay estancamiento de la ninfa por la falta de drenaje. ¿Cómo envejecen? En la piel hay poca hidratación y nutrición, por lo tanto, la piel está desvitalizada, con flacidez y que se descuelga con facilidad. Para cuidar el envejecimiento de esta estructura facial es primordial seguir una buena alimentación y hacer ejercicio. A nivel facial, es importante dejarse recomendar por un buen terapeuta que diseñe una buena rutina cosmética.

TRIANGULAR COMO EL DE VICTORIA BECKHAM:

Las personas que tienen el rostro alargado o triangular, generalmente tienen unas facciones estrechas, poseen poco pómulo y poca musculatura, y la piel con los años se va volviendo cada vez más delgada. Además, tienen estructuras poco abastecidas por eso la estructura ósea cada vez es más delgada y pequeña. De la misma manera, la musculatura no tiene un buen riego sanguíneo, ya que no está suficiente nutrida y cada vez es más delgada, igual que la piel. ¿Cómo envejecen? Con una estructura ósea más pequeña y un cráneo un poco más reducido, hay menos nutrición muscular y, como la piel es más delgada, hay más líneas de expresión dinámicas y más líneas de expresión estáticas. La tendencia es hacia un envejecimiento prematuro por delgadez de piel y por musculatura muy tensionada a causa del sistema nervioso y estructura ósea más encogida. El cuidado y la hidratación son indispensables para este tipo de estructura facial. Se puede mejorar la musculatura con masajes y tratamientos para tonificar, ayudar a la estructura ósea y aportarle nutrición.