Consejos y productos para evitar el encrespamiento del pelo a pesar de la lluvia

Aplacan el frizz reteniendo la hidratación del cabello al tiempo que facilitan el secado y dejan un brillo y una suavidad increíble aunque haya mucha humedad en el ambiente

POR stilo.es

Nuestro aceite capilar anti-frizz favorito

LIVING PROOF No Frizz Vanishing Oil es muy ligero, se absorbe rápidamente, sin dejar el pelo apelmazado. Casi no se nota que lo has puesto pero esta mezcla de cinco aceites y la famosa molécula ‘Healthy Hair’ de la marca dejan el pelo muy suave durante mucho tiempo y sellan la hidratación, aplacando la posibilidad de que se encrespe o genere electricidad estática. Si te parece caro, piensa que usas muy poca cantidad cada vez, así que te dura una eternidad.