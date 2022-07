Verónica, aspirante a MasterChef, nos cuenta diez secretos de belleza y vida sana

Cuenta que la cocina se convirtió en su vía de escape durante la cuarentena en 2020 y ahí entendió que, siendo más feliz entre fogones que entre pantallas y teclados, esa nueva ilusión no tenía por qué quedarse entre las cuatro paredes de su casa. Se retó a aprender cada día recetas con un objetivo personal: demostrar a familia y amigos que la comida sana podía tener un sabor BRU-TAL.

Por eso y por varias circunstancias, hace un par de años, esta directora de arte mutada en profesora de yoga –nacida en Salamanca y afincada en Madrid, de 26 años-, se dio cuenta que, aunque no le iba nada mal, un trabajo de oficina le limitaba mucho y no iba con ella. A pesar de haber sido rechazada en la edición 9 del programa, volvió a probar suerte y, con todo comprado para montar un restaurante-delivery de comida saludable en Madrid, decidió apostar todo a una sola carta. Concretamente a una cuchara de madera que hoy la ha traído hasta la semifinal.

“Tengo la cocina sin estrenar metida en un trastero esperando a que llegue el día de abrir el restaurante”, nos cuenta Verónica, que continúa: “Mientras llega (será verano 2023, aproximadamente), vamos a lanzar COL, una tienda 'online' donde la gente podrá llevarse a casa un trocito de mi universo y de mi cocina. Habrá textiles, cerámica y alimentación, de momento. Todo ello producido en España por pequeños artesanos porque queremos apoyar el comercio local.

Llevo trabajando con mi mini equipo muchos meses y el lanzamiento está previsto para esta semana, ¡me muero de ilusión y de nervios a la vez! Creo de verdad que este proyecto será solo el principio de todo lo que va a venir en los próximos meses”.

ASPIRANTE A MASTERCHEF… ¿Y GANADORA?

Un bombón, una persona 10, dulce, educada, sofisticada, trabajadora, inteligente, valiente, luchadora, comprometida, risueña, hipnótica… Así es Vero, aspirante (¡y quién sabe si ganadora!) de MasterChef 10. Y no lo decimos nosotras, lo dice el mismísimo Jordi Cruz, un “metecaña importante”, según la propia aludida.

Lo sabemos porque hace una semana, el chef quiso agasajar de esa manera a esta mujer injustamente juzgada como soberbia, que muere y mata por el cilantro, y tenemos que decir que muchos de esos piropos podemos suscribirlos, ya que tratar con ella es un gustazo. Vero se muestra amable, con las ideas claras pero educada, talentosa y, como abundó el propio Jordi, con una sofisticación natural y un sentido estético súper desarrollado.

Es más de gatos que de perros, dice de si misma que es una mezcla de sensiblona y torpe, no desayuna si no hay café -pero solo si es de especialidad, con mucha espuma y bebida de avena, por favor-, dice que no encuentra al peluquero de sus sueños y que, antes de ir a MasterChef, no sabía maquillarse. Sin embargo, su destino, le dijeron los jueces, es estar de moda. En Stilo lo vemos claro y queremos vivir todo esto cerca de ella porque algo nos dice que Vero va a dar mucho que hablar. De momento, hemos querido preguntarle sus truquillos para estar así de guapa y de fit. No te pierdas las respuestas:

10 SECRETOS DE BELLEZA Y VIDA SANA DE VERO (MASTERCHEF 10)

1. PARA ARRANCAR BIEN EL DÍA HAY QUE DESAYUNAR

“En un día normal de trabajo en casa, mi desayuno perfecto puede ser yogur con fruta fresca y frutos secos, tostada con jamón ibérico y aceite de oliva o plátano y crema de cacahuete. Y, por supuesto, un buen café con crema de leche <3”.

2. LA BELLEZA VIENE DE DENTRO

“Lo que comes influye al 100% en cómo te ves. Los productos que utilizas son muy importantes, pero creo que más lo es la alimentación. En épocas que he comido peor, donde más lo he notado es en mi piel, sobre todo la de la cara. Enseguida tengo granitos, poros abiertos, etc. Y en cuanto vuelvo a mi rutina mi piel vuelve a su ser, es alucinante. Y respecto a la hidratación, es imprescindible. No vale que te eches mil cremas si luego bebes un vaso de agua al día, eso la piel lo nota ¡y mucho!”.

3. TENGO LA RECETA PARA UNA PIEL ESPECTACULAR

“Cualquier 'smoothie' que sea muy verde con, por ejemplo, espinacas, apio, manzana, aguacate y limón”.

4. SOY 'TEAM' DUCHA (PERO EN MASTERCHEF ME BAÑABA)

“Soy 'team' ducha y, si es fría, ¡mejor! Aunque en casa no tengo bañera, en la casa de MasterChef sí había y me di más baños relajantes que en toda mi vida. Necesitaba mucho relax después de las pruebas (risas)”.

5. EN LA SALA DE MAQUILLAJE DE MASTERCHEF APRENDÍ DE TODO

“Aprendí que el 'eyeliner' te cambia la mirada ¡literal! Antes de entrar en el programa me maquillaba mucho menos a menudo. Pero, al final, estás en la tele y te gusta que la piel se vea bien. El equipo de maquillaje de MasterChef es genial y, sobre todo, me descubrieron el mundo 'eyeliner', ¡totalmente desconocido para mí hasta entonces! Eso sí, reconozco que todavía no he aprendido a hacérmelo y las echo mucho de menos (risas). Tengo que encontrar un buen tutorial”.

6. LLENO EL BOLSO DE MAQUILLAJE QUE NUNCA USO

“Siempre llevo encima bálsamo de labios porque soy muy maniática de llevarlos hidratados. Y cuando salgo de noche, siempre meto en el bolso antiojeras, máscara de pestañas y mi peine de cejas. Aunque tengo que reconocer que creo que nunca lo he usado, ¡pero me da seguridad llevarlo conmigo (risas)!”.

7. NI UNA MALETA SIN SU RUTINA COSMÉTICA

“Cuando voy de viaje no puede faltarme mi rutina de limpieza e hidratación completa: Limpiadora, sérum, tónico, crema hidratante…”.

8. UN BUEN PERFUME TE SUBE DE NIVEL

“Si te digo la verdad, soy muy poco 'glamourosa' en todos los sentidos y en este de los perfumes en particular, también (risas). De pequeña utilizaba perfumes caros pero cuando me los tuve que empezar a comprar yo, me cambié a las fragancias de Zara que, por cierto, están genial, aunque el olor dura poco. Últimamente estoy probando la colección de Narciso Rodríguez y estoy encantada. Es cierto que cuando te duchas, te arreglas y te pones un buen perfume, es como que algo cambia, subes de nivel :P”.

9. EL YOGA PUEDE DEVOLVERTE LA VIDA

“Me resulta complicado tener una rutina de entrenamiento semanal fija. Cuando trabajaba en oficina, era mucho más disciplinada. Tenía un horario más o menos fijo y podía organizarme; combinaba entrenamiento aérobico (nadar, correr, bici) con fuerza y yoga cuatro o cinco días a la semana.

A día de hoy, y sobre todo después de grabar MasterChef y con los nuevos proyectos en los que estoy metida, donde más noto la falta de tiempo es para sacar hueco para entrenar. Es algo en lo que estoy trabajando porque es importante priorizarte y cuidar esto, pero no es fácil. Aún así, soy profe de yoga, así que practico mínimo cuatro días a la semana, más uno de entrenamiento de fuerza y otro de piscina.

Hace años encontré en el yoga mi espacio seguro, tanto a nivel físico como mental, y nunca dejaré de recomendarlo. Es una práctica incómoda al principio, física y mentalmente, porque no nos gusta parar. No nos gusta mirar hacia dentro, reflexionar (por lo que podamos encontrarnos) y nos cuesta mucho. Pero la práctica de yoga te obliga, entre comillas. Una vez pasas lo que yo llamo el periodo de prueba, no hay vuelta atrás. Es una forma de vida”.

10. LA RECETA DE LA BELLEZA SALUDABLE TIENE CUATRO INGREDIENTES

“Y son: Amor propio, ejercicio físico, paz mental y alimentación saludable”.