Sofia Suescun y su trasero se consigue con una buena tabla de ejercicios para los glúteos

Aunque solo hace falta asomarse un poquito a Instagram y TikTok para darse cuenta que ahora mismo uno de los puntos estéticos donde más miradas se concentran son el trasero (femenino y masculino), no debemos quedarnos en eso.

¿Qué te queda mejor el vaquero cuando lo llenas? Evidentemente. Todas queremos un culo levantado que no luzca plano y que se vea joven y torneado. Pero no solo por imagen. Tener los glúteos fuertes, sostienen los expertos en actividad física y los fisioterapeutas, es fundamental para, entre otras cosas, evitar dolores de espalda y algunas lesiones. Cuando los glúteos están sin tonificar y sin fortalecer, otras zonas del cuerpo se resienten: la espalda baja, los isquiotibiales, los cuádriceps y los músculos de alrededor empiezan a trabajar extra para unas funciones que deberían cumplir los glúteos. Ahí comienzan los tirones, las sobrecargas, las descompensaciones… incluso las lesiones.

Como llevamos una vida muy sedentaria, los músculos del culo están totalmente desactivados. Toca ponerse a trabajarlos. Lo hacemos con ayuda de Sara Álvarez, fundadora y creadora de la metodología de RETO 48.

CUATRO SENCILLOS EJERCICIOS PARA LOS GLÚTEOS QUE PODEMOS HACER EN CASA:

1: Coloca los pies a la altura de los hombros, dirigiéndolos ligeramente hacia el exterior y echa los glúteos hacia atrás, como si estuvieras sentándote. Vuelve a la posición inicial y haz las repeticiones necesarias. Es importante hacerlo siempre manteniendo la espalda recta, sin elevar los talones. Prueba con diferentes variantes, como la sentadilla con salto, que es también una buena opción para quemar más calorías.

2: Coloca con una pierna hacia atrás, y manteniendo siempre la espalda recta, flexiona ambas rodillas hasta que formen cada una un ángulo de 90 grados. Regresa a la posición inicial y repite. Recuerda alternar la posición de las piernas y añade peso si quieres elevar la dificultad del ejercicio.

3: Túmbate con la espalda totalmente pegada a la esterilla, los brazos a los lados y las rodillas flexionadas. Separa ligeramente los pies, a la altura de la cabeza. Levanta la cadera, manteniendo la espalda recta, hasta haga una línea recta con los muslos y los glúteos. Regresa a la posición inicial y repite. Puedes probar añadiendo peso o elevando una pierna.

4: Para este ejercicio necesitarás ayudarte de un step. Ten en cuenta que cuanto más alto sea el material que utilices, mayor será el esfuerzo que harás. Posiciónate frente al step con las piernas ligeramente separadas y sube la pierna que quieres ejercitar. Manteniendo la espalda recta y usando solo la fuerza de esa pierna, sube el resto del cuerpo a la plataforma. Vuelve a la posición inicial y alterna la pierna que impulsa para que el entrenamiento sea completo. A pesar de no parecer un ejercicio complicado, es importante tener en cuenta que no debemos ayudarnos con la pierna que no estamos ejercitando. Puedes añadir peso para elevar la dificultad del ejercicio.

¿Quieres comprarte una esterilla, un step y una plataforma para ejercitar tus glúteos en casa? Mira la selección que hemos hecho para ti: