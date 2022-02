Ejercicios para el dolor de espalda que Cristina Pedroche propone a quien pasa mucho tiempo sentado

Sentarse es el nuevo tabaco. Sí, sí. Ya lo dijo el doctor Levine, co-director de la famosa Clínica Mayo (Minnesota, Estados Unidos). “Hay evidencia científica de que, pasar el día sentado, al igual que fumar, supone un factor de riesgo en si mismo para la salud, es decir, una causa directa del desarrollo de enfermedades y de muerte prematura, independientemente del resto de los hábitos de vida”, sentenció.

Puede que no sea tu caso y que tu vida transcurra de aquí para allá doce horas diarias, pero, según la OMS, el 60 por ciento de la población mundial es sedentaria. Nos pasamos media vida sentados. Concretamente, mal sentados. Esta circunstancia, la de la falta de actividad, amén de subir los índices de obesidad, tiene un efecto colateral innegable: el dolor de espalda.

CRISTINA PEDROCHE, PREOCUPADA POR TU ESPALDA

La presentadora Cristina Pedroche, a quien el ‘running’ y el yoga atraparon hace años y que en Instagram hace gala de una estupenda forma y una envidiable flexibilidad y fuerza, ha querido enseñar a su comunidad los ejercicios que hace ella para mejorar la postura.

Aunque no sea una experta en actividad física, sabemos de buena tinta que su instructora de yoga la sigue de cerca y, de no ser correcto algún ejercicio o su ejecución, no le deja subirlo.

Así que confía, ponte en manos de La Pedroche y consigue, en cualquier momento del día, dar un respiro a tu espalda. Estos son los ejercicios que propone (debajo del vídeo, la explicación). ¡Dale al play!

Antes de comenzar con la explicación paso a paso, una advertencia: “Todos los movimientos van acompañados de una respiración consciente. Y nuestro suelo pélvico bien activado, es decir, ombligo hacia adentro”, apunta Cristina.

SEIS EJERCICIOS PARA MUJERES QUE PASAN MUCHAS HORAS SENTADAS:

1- Balancín: Abre pecho y eleva cadera a la vez que inspiras. Cuando sueltas el aire, haces el movimiento al contrario.

2- Sentada y con las manos en la nuca, ve abriendo el pecho con movimientos hacia delante y hacia atrás.

3-Rotación del tronco superior: Intenta que no se despeguen los glúteos de la silla. Con cada respiración, intenta llegar un poco más lejos, aunque todos los movimientos deben ser suaves.

4- Con las manos apoyadas en la silla, ve abriendo el pecho, con la espalda recta y nos dejamos caer con cada respiración un poco más. Relajamos cervicales. Puedes tener las piernas semi-flexionadas.

5- Para mayor intensidad, ponemos las manos en las escápulas. Notaremos cómo se relajan también los hombros. Si es demasiado intenso, quédate en el número 4.

6- Con las manos apoyadas en la silla, realiza una torsión boca abajo con las piernas estiradas. Intenta que la cadera no se mueva y sea solo una torsión de la parte superior del cuerpo.

Haz mínimo 15-20 respiraciones de cada ejercicio, siendo muy consciente de cada inspiración y cada exhalación.

¿TE ANIMARÍAS CON ESTE INVENTO?

MENOS DOLOR DE ESPALDA Y, DE PASO, MENOS SEDENTARISMO

Se trata de una silla ergonómica que recoge la recomendación de los fisioterapeutas de trabajar sentada en una pelota de 'fitness'.

Se llama KIKKA, se conoce como “la silla activa” porque a la pelota le suma una especie de patas y un respaldo y parece una cosa loquísima pero, ¿y si fuera la solución para aliviar la tensión de tu espalda y cuello mientras mantiene tu cuerpo activo? Un 'win-win', que dicen los modernos.

Su secreto, hablando en serio, es que si te pones bien colocada, su uso continuado promueve una postura adecuada, ayuda a la circulación sanguínea, mejora el equilibrio ¡y la fuerza muscular!