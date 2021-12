Gadgets de belleza para pedir a los Reyes para el acné, las arrugas, limpiar la piel, masaje antiedad...

Si en estos momentos ya te encuentras escribiendo la carta a los Reyes, no deberías perderte ni una línea de lo que viene a continuación. Porque es más que probable que haya llegado el día de dejar de pedir bolsos y zapatos cosas que no necesitas o que ya tienes a paladas y lanzarte al regalo útil (útil y lujoso). Si te gusta la belleza, que ya sabemos que sí porque si no, no estarías aquí, seguramente te hayas planteado mil veces comprarte tú misma los regalos, seas de las que plantifica un beauty-detalle para los amigos invisibles, incluso tengas tu árbol decorado con adornos de Navidad que, en realidad, son kits de belleza.

Pues bien, ni un cofre de tratamiento más. Que no es que no nos encanten, pero es que ya los tienes todos. Toca explorar el 'territorio gadget'. Si lees las revistas y las webs de belleza, sabrás que los dispositivos de belleza con pulsos sónicos, luz LED, microcorrientes y otras tecnologías han dado pasos de gigante para colarse en nuestros tocadores y es el momento de darles una oportunidad. Si hasta hoy tu arsenal 'enchufable' se limitaba a la depiladora corporal y la plancha de pelo, haz sitio para nuevas herramientas que, a buen seguro, te van a sorprender. Una vez las pruebes, no podrás prescindir de ellas ¡porque funcionan!

Si te desesperas cubriendo las ojeras y bolsas cada mañana, debes saber que existen cacharritos que ayudan a drenar y activar la zona, también existen los que atacan los granos y las arrugas que no te gustan. Por supuesto, puedes elegir dispositivos de limpieza y masaje que cambiarán para siempre tu piel y hasta antifaces de seda con pulsos suaves que hacen que tu mirada luzca más descansada y joven al despertar.

Si todo esto no te convence, te diremos que todos estos gadgets de belleza son sometidos a pruebas de eficacia y que pueden demostrar lo que dicen. Junto a tus mejores cosméticos y unos buenos hábitos de vida pueden conseguir que tu piel esté siempre esplendorosa, retrasar el hundimiento de la arruga y provocar todos esos '¿qué te has hecho?' que tan orgullosa hace sentir a cualquier 'beauty victim' que se precie de serlo. No te lo pienses más y revisa la selección de 'gadgets' de belleza que hemos hecho para ti. Ponlos en tu carta de los Reyes y disfrútalos todo el año, teniendo en cuenta que en este tipo de 'ayudas', la constancia es clave.