Cómo reacciona tu piel a la ola de calor y cómo arreglar las consecuencias con la cosmética adecuada

Aparte de dormir peor y sentir que te arrastras todo el día, la ola de calor provoca algunos cambios en tu piel que conviene que conozcas para saber cómo contrarrestarlos sin que tu rostro lo note.

Cuando el mercurio se dispara, y los aires acondicionados y ventiladores se ponen a todo lo que dan, es normal que se produzca una deshidratación (incluso en las pieles grasas), además aparecen irritaciones, rojeces y algún que otro brote de acné.

EL AGUA SE VA

Comencemos con la deshidratación. El calor de la calle hace que el agua que hay en tu piel se evapore de la zona superficial y el aire acondicionado bombea aire seco y frío, reduciendo los niveles de humedad en la habitación. Este combo hace que la piel se seque, se vea apagada y, en general, sin brillo. ¿Otra cosa a tener en cuenta? Si te sientas con un ventilador o una corriente de aire directamente sobre tu piel, es más que probable que la humedad se evapore de tu piel. Eso también debilita la función barrera, por lo que hacen su aparición las rojeces.

¿Quieres una solución? Ponte una o dos veces a la semana una mascarilla hidratante y, cada noche, bien de suero de ácido hialurónico. Más abajo te proponemos los productos recomendamos. Pero sigamos con los síntomas: Una ola de calor supone sudar como un pollo, que las glándulas sebáceas enloquezcan y esa capita de grasa más externa se licue, haciendo que tu piel -además de brillar como una bombilla- atraiga más polvo y suciedad y los poros se obstruyan más de lo normal.

Solución: Una buena limpieza en profundidad que sea bastante suave para la piel.

¿ACNÉ POR EL CALOR?

Sí, señorita. Porque las células muertas de la piel, al ir renovándose, si no se eliminan bien, se van mezclando con el mencionado exceso de grasa y sudor, taponando los poros y provocando la formación de granos. No panic! A partir de ya acostúmbrate que, también en verano, también aunque no te maquilles, debes limpiar bien la piel a diario. Cuando el grano anuncie su llegada, tira inmediatamente de los productos SOS seca granos que funcionan de verdad.

UN NECESER RENOVADO

Por lo demás, no olvides que cuando hace tanto calor, generalmente el sol está también en sus máximos, así que no te relajes con la protección solar. Si te vas a maquillar y quieres una base suave sobre la que empezar, no esquives la crema hidratante. Eso sí, para un extra de frescor, mejor que sea una crema ligera libre de aceites y no te pongas bajo el aire acondicionado o delante del ventilador mientras estés sudando.

NO OLVIDES LOS LABIOS

Para terminar, sé consciente que otros perjudicados por la ola de calor y el abuso de aire acondicionado son los labios. Protégelos cuando salgas a la calle con un bálsamo que tenga SPF alto y, al volver, dales un mimo con un producto específico que sirva para repararlos.

RENUEVA TU NECESER PARA ADAPTARLO A LA OLA DE CALOR:

1. Una mascarilla hidratante

RILASTIL Agua Intense Mascarilla lleva una mezcla de ácido hialurónico, ceramidas y Omega 6 capaz de restituir de forma inmediata la hidratación y suavidad de la piel del rostro.

2. Un sérum de hialurónico

L'ORÉAL PARIS Sérum antiarrugas con ácido hialurónico puro Revitalift Filler es una fórmula compuesta de ácido hialurónico ‘macro’ para hidratar el rostro y alisar la superficie de la piel, y ‘micro’ para rellenar las arrugas en profundidad.

3. Un limpiador suave pero eficaz

MARIO BADESCU Gel Limpiador Suave Espumoso que se aclara con agua que limpia en profundidad respetando la hidratación y ayudando a respetar una posible producción excesiva de grasa. Apta para pieles sensibles.

4. Un corrector de granos

¡NUEVO! FOREO gel ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution está formulado con una potente dosis de ácido salicílico (2%) y hamamelis que desobstruye los poros de forma eficaz y exfolia suavemente la piel. Por otra parte, la niacinamida y el aceite de árbol del té combaten la inflamación para disminuir rápidamente el tamaño del grano, reducir la rojez e irritación y minimizar futuros brotes. También lleva pantenol y ácido lactobiónico para calmar e hidratar la zona, prevenir la sequedad y la descamación de la piel.

5. Una crema hidratante sin aceites

KIEHL'S Ultra Facial Oil-Free Gel Cream es una hidratante en textura gel con efecto refrescante, libre de aceites, colorantes y perfume. Ayuda a mantener la piel sin brillos durante 24 horas y mantiene la hidratación de forma eficaz.

6. Un bálsamo labial fotoprotector

PIZ BUIN IN SUN Aloe Vera Lipstick SPF30 es una barra con alta protección de amplio espectro que aporta hidratación a los labios gracias al aloe vera y también lleva vitamina E, antioxidante que protege del envejecimiento prematuro.