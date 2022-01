Copia el maquillaje de ojos viral de Cristina Pedroche para dar las campanadas en Nochevieja

Hace tiempo que venimos notando que el delineado inverso o ‘reverse eyeliner’ está por todas partes. Se trata de una estrategia de maquillaje que alarga la mirada, creando cierto efecto 'lifting'. En redes sociales es tendencia viral y, además de triunfar sobre la pasarela, comienza a verse ya en la tele. Sin ir más lejos, fue el estilo que eligió Cristina Pedroche para dar las campanadas vestida con una pieza 'vintage' de Manuel Piña y la cabeza ¿rapada?.

Los tonos elegidos por su maquillador fueron el negro y el azul Klein, combinación muy similar a la propuesta que hizo Peter Philips, director de la creación y de la imagen del maquillaje Dior, que creó para la Alta Costura de Dior un 'look' con foco en la mirada. Para ello, usó un lápiz en intenso azul noche, trazado bajo las pestañas inferiores y con rabillo, eso sí, en la dirección contraria a la convencional.

“He comenzado aplicando el 'eyeliner' negro a ras de la hilera de pestañas inferiores, desde el lagrimal hacia el extremo exterior”, contaba Philips a la prensa, y añadía: “A continuación, con una brocha plana, he aplicado una pincelada de sombra en azul intenso. Seguido, para obtener un efecto más suave y delicado, he difuminado ligeramente la sombra con una brocha y he dado volumen a las pestañas. Para finalizar, he definido las cejas”.

En su Instagram se puede ver un álbum de modelos con esta propuesta:

COPIA, PASO A PASO, EL MAQUILLAJE DE OJOS DE CRISTINA PEDROCHE PARA LAS CAMPANADAS 2021-22

Si te apetece reproducir este estilo de maquillaje, a continuación te contamos, paso a paso, cómo hacer el nuevo maquillaje de ojos viral. Briyi Brim, maquilladora de Amelia Cosmetics, te regala sus trucos:

1. PREPARA EL LIENZO: Hidrata bien el rostro y la zona de la ojera.

2. MAQUILLA EL PÁRPADO SUPERIOR con un simple un toque de luz, ayudándote de tonos neutros en sombras o iluminadores.

3. COMIENZA EL DELINEADO INVERSO. Puedes usar todo tipo de 'eyeliner', desde gel, lápiz, incluso sombras. Para rasgar el ojo, comienza por el final. Marca una línea al ras de las pestañas en el final del ojo, luego marca toda la línea de agua justo debajo de las pestañas inferiores al ras de las pestañas, y conéctalo con la zona del párpado móvil superior.

4. DIFUMINA E ILUMINA: Después, solo tienes que trabajar bien la zona del lagrimal y difuminarla muy bien hacia el exterior. Para ello, lo ideal es utilizar un pincel biselado y difuminar la línea de las pestañas hacia la zona externa del ojo. Para dar más luz, puedes delinear la línea de agua con un lápiz y difuminar el conjunto para un acabado muy sutil.