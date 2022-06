La mejor crema de cuerpo para hidratar, luchar contra la flacidez y broncear la piel

Una piel soñada. Eso promete esta crema. No queremos dejarnos llevar por los delirios del marketing, pero… nosotras decimos sí.

Sí a usar una crema de cuerpo cada día que, no solo resuelva el trámite de devolver la hidratación a la piel tras la ducha, sino que aporte beneficios extra con el mismo gesto.

LA CREMA MULTIUSO DEL VERANO

La crema acaba de salir al mercado. Es de la marca NIVEA y se llama Q10 Loción Corporal Reafirmante + Autobronceadora. No es un autobronceador, es una crema de cuerpo hidratante con un plus contra la flacidez que, según vas usándola, te va poniendo tono bronceado. Día a día, no de golpe, lo que quiere decir que la puedes usar todo el verano sin miedo a los ronchones.

No nos cansamos de apoyar el uso de autobronceador como forma de obtener el tono de piel deseado cada verano sorteando los daños que provoca la exposición solar. Para las que huyen del autobronceador como de la peste por miedo a no saber usarlo bien, esta crema son buenas noticias.

Además, si te preocupa el descolgamiento de la piel del cuerpo, te vendrá genial. “La piel comienza a perder colágeno y elastina a partir de los 25 años. También comienzan a enlentecerse las funciones celulares, aunque todo este proceso es muy lento y progresivo y en muchos casos beneficiado por nuestra herencia genética. En líneas generales, y aunque no haya signos de pérdida de firmeza, es aconsejable empezar a utilizar una crema reafirmante como prevención”, explica la Dra. María Segurado, dermatóloga.

El plus que te ayuda contra la flacidez que, antes o después, termina entrando en escena, es un antioxidante llamado coenzima Q10. “Este ingrediente actúa en la piel neutralizando la acción de los radicales libres que dañan su estructura”, aclara la doctora, que añade estas otras virtudes: “Incrementa la producción de energía necesaria para la regeneración celular y estimula, de esta forma, la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina por parte de los fibroblastos, que favorecen la firmeza y la turgencia de la piel”.

APORTA COLOR A LAS PIELES MÁS PÁLIDAS

Si eres bastante pálida, esta crema te encantará porque precisamente está pensada para pieles que no se broncean mucho (tonos de piel claros o medios) tomando el sol y que suelen quemarse en el intento. Este año no te quemes.

La Dra. Segurado te regala tres consejos para sacar partido a la crema:

1. Antes de empezar a usarla (y cada cierto tiempo, dependiendo de la sensibilidad de tu piel), exfolia. “Para la aplicación de productos con acción autobronceadora es aconsejable la exfoliación previa de la piel, ya sea con un gel o un producto exfoliante per se. Retiraremos la capa de células muertas, suavizaremos la piel y nos aseguraremos una penetración más uniforme y un resultado más duradero”, afirma.

2. Aplícala con masaje: “Concretamente, masajes circulares con movimientos ascendentes hasta la absorción completa, durante unos 2 a 3 minutos. De esta forma favorecemos el drenaje que es uno de los factores que agrava la flacidez y estimulamos la circulación sanguínea para mejorar el funcionamiento de la piel”, dice.

3. Para obtener los tres beneficios hay que ser constante. “El efecto bronceado se ve desde la primera aplicación, y el beneficio reafirmante se ve a los 10 días de uso diario”, advierte.

Por supuesto, en la juventud de la piel influyen muchísimo otros factores que nada tienen que ver con aplicarse cada día una crema. Por eso, recuerda, durante todo el año: una alimentación sana, un plan de ejercicio regular y un descanso adecuado, además de reducir el consumo de alcohol y tabaco y evitar el estrés y el sedentarismo.

NIVEA Q10 Loción Corporal Reafirmante + Autobronceadora, 4,99€ (400ml.). Puedes comprarla en Primor, Druni y Douglas.