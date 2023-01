El boom de la cosmética sólida: por qué nos encanta a todas

Seguro que te has dado cuenta que en tus tiendas de cosmética favoritas hay cada vez más productos de belleza en formato sólido. Sí, nos referimos a champú, geles, exfoliantes o cremas hidratantes que se parecen a la clásica pastilla de jabón. Y es que, la cosmética sólida es una de las grandes revoluciones del mundo de la belleza por, entre otras cosas, su apuesta por el consumo responsable y porque este tipo de productos ofrecen las mismas propiedades que en el resto de formas.

Un boom que promueve el movimiento 'zero waste' y que aboga por una cosmética sostenible y libre de plásticos, siendo más responsable con la naturaleza, que falta nos hace. Cada pastilla equivale a dos envases de producto líquido de 250 ml y el consumo de agua se reduce hasta en una novena parte. Por no hablar que sus fórmulas son más concentradas, ya que no contienen agua en su composición, y de paso, te ahorrarás dinero.

¿Por qué usar cosmética sólida?

Por infinidad de motivos. Por ejemplo, porque puedes viajar con ella y llevártela a todas partes ya que ocupa menos espacio. Si eres de las que lleva el neceser a tope y nunca te cabe nada, cada pastilla equivale a tres botellas de un champú convencional de 250 ml (alrededor de entre 80 y 100 lavados). De esta forma, estos productos tienen unas dimensiones mucho más reducidas y, a la vez, permiten un número de usos mucho mayor.

¿Quién consume más cosmética sólida y natural?

Mujeres de entre 30 y 45 años, que residen en entornos urbanos, que son madres y buscan un estilo de vida lo más natural posible en todos los sentidos (alimentación, ejercicio, wellness, etc). Por ello, si aún no te has atrevido a usarla, te recomendamos cinco productos de cosmética sólida con los que descubrirás un mundo distinto. Porque, no te olvides, con una misma pastilla de jabón nutritiva a base de ingredientes naturales puedes lavarte las manos, el cuerpo y el rostro.

Champú sólido nutrición, de Yves Rocher

Contiene una mezcla de aceites infusionados de flores bio que nutren el cabello en profundidad para dejarlo suave, brillante y lleno de fuerza y vitalidad. Su +: Tiene un delicioso aroma y hace mucha espuma. Y ha sido diseñado sin plástico y menos CO2.

Champú sólido, de Uvas Frescas

Está enriquecido con extractos de uva bio, aceite de coco y camelia, manteca de karité y pulpa de aloe vera, activos naturales que aportan propiedades hidratantes, anticaída y fortificantes al cabello. Contiene inulina, un prebiótico que fortalece la barrera inmunitaria del cabello y restablece su brillo natural. Si te gusta, también tienen el acondicionador sólido y el exfoliante facial sólido.

Shampoo Bar, de Rulls

Limpia en profundidad sin resecar tu cabello gracias a la combinación de sus ingredientes hidratantes. ¡Además te ayudará a conseguir unos rizos con volumen! Su embalaje está hecho con 100% papel reciclado de bajo impacto medioambiental, reciclable, compostable y renovable. Y por supuesto, no contiene sulfatos, siliconas ni alcoholes secantes.

Gel sólido Lover, de Valquer Laboratorios

La suavidad del aceite de argán y el fantástico olor del extracto de regaliz, ingredientes principales de este gel corporal sólido, son su mejor sello de identidad. Con propiedades anti-irritantes, purificantes, antisépticas y antioxidantes, este aceite es perfecto para el tratamiento de pieles envejecidas y aporta vitamina E.

Champú sólido con mango, de Klorane

Su fórmula a base de mango contiene un ingrediente activo con poderes nutricionales que le proporcionará todos los nutrientes que necesita tu cabello. Aporta suavidad y recubre el cabello para devolverle el brillo y la salud desde el primer uso. Respetuoso con el medio ambiente, este champú sólido no contiene sulfatos ni ingredientes de origen animal. Además, es biodegradable.

Con solo con pasarte al formato cosmético sólido darás un gran paso a favor del medioambiente ¡y de tu piel!