Cosmética con cannabis, ¿te atreves?

Ya sabemos que en el mundo de la belleza también hay modas. Esta de usar aceite de cáñamo podría ser una de ellas. Sin embargo, los expertos la consideran un giro de timón. Si bien es cierto que sus beneficios se pueden obtener con otros ingredientes (cada uno con un ingrediente por separado), también lo es que este compuesto derivado del cannabis sirve para muchas cosas a la vez, a nivel cutáneo.

Nos gusta la cosmética con CBD porque ahora mismo -esto no es ningún secreto-, nuestra piel está intentando sobrevivir, todo el día reaccionando al estrés de la situación que estamos viviendo, a la falta de descanso, al uso de mascarillas, al constante lavado de manos… Y necesita un mimo extra.

Para ello viene a nuestro rescate toda una batería de productos de belleza que pueden usarse de pies a cabeza en forma de productos hidratantes, calmantes, limpiadores, refrescantes, incluso exfoliantes. Todo ello, con CBD. La riqueza biológica del cáñamo genera distintos activos que se pueden utilizar para tratar la piel. Flores, hojas, semillas, aceite… Del cannabis se aprovecha todo, y lo que se pone en la cosmética es el CBD o cannabidiol.

¿QUÉ ES EL CBD?

El CBD es uno de los 113 cannabinoides que se encuentran en la planta Cannabis Sativa, y quizás el más conocido. Un compuesto natural que se encuentra en la flor resinosa y cuyas propiedades son aclamadas incluso por la Organización Mundial de la Salud, que señala que no tiene contradicciones ni riesgo de adicción. A diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), el CBD no es psicoactivo ni genera adicción. Es legal y no coloca.

Dicho esto, cabe destacar que, usado en productos cosméticos consigue en la piel un importante efecto antiinflaamatorio y calmante. Además, es muy antioxidante (protector y preventor del envejecimiento celular) y contiene vitaminas y ácidos grasos que fortalecen la barrera natural, lo que hace a nuestra piel aún más resistente frente a esas irritaciones que llevamos sufriendo un año. Como las mascarillas, además de irritar, provocan el conocido como maskné (o acné de la mascarilla), el CBD también ayuda porque regula la producción de sebo gracias a sus beneficios antiinflamatorios.

Mejora la dermatitis, el eczema, la psoriasis y la rosácea. Calma las rojeces y ayuda mucho a remontar a la piel seca o deshidratada.

¿Convencida de las bondades de la cosmética con CBD? Echa un vistazo a la selección de productos que hemos seleccionado. Con ellos calmarás todos tus dramas cutáneos, de la cabeza a los pies, de día y de noche. ¿No lo crees? Sigue leyendo: