María Pombo se suma a la moda de las 'purpuñas' con unas uñas en rosa y oro con purpurina

Existe un culebrón en Instagram al que estamos totalmente enganchadas y es el que se traen entre manos la empresaria e 'influencer' María Pombo y Vituco Pombo, su padre, ‘papín’ para los amigos. Cada vez que la rubia se hace la manicura, que es muy a menudo, manda a su padre una foto y, en cuanto tiene su opinión, la publica en redes sociales.

Las reacciones de ‘papín’ son siempre las mismas: no me gustan nada los colores oscuros, muerte al ‘nail art’, ¿qué hacen ahí esos brillos...? Parece ser que a Vituco solo le gustan las uñas discretas y de colores claritos y, por supuesto, María no le da gusto casi nunca. La semana pasada, influida por la nueva tendencia en manicura que la experta en moda @carmeron ha bautizado como ‘purpuñas’, vistas ya en Chiara Ferragni, María quiso probar un nuevo estilo.

LAS 'PURPUÑAS' DE MARÍA Y LA REACCIÓN DE 'PAPÍN'

Eligió, para ello, una combinación de rosa bebé y micropurpurina en dorado, que parece estar muy de moda y, rauda y veloz, hizo su 'clip' de vídeo para saber si pasaba (o no) la censura de 'papín'. La reacción no se hizo esperar. En un primer audio, su padre aprobaba el tono 'clarito', incluso el ligero brillo, y el largo de las uñas. Sin embargo, en una segunda mirada, la cosa se torció. Pon el audio que sale en la tercera pantalla:

“SON DE COCHES DE CHOQUE QUE TE C*GAS”

Parece que a ‘papín’ el tema ‘purpuñas’ no le convence; María tendrá que seguir intentándolo. Desde aquí apoyamos su elección que, no solo nos encanta, sino que sabemos cómo copiar (y estamos dispuestas a hacerlo). Inténtalo en casa. Además de pura tendencia, son altamente navideñas:

‘PURPUÑAS’ PASO A PASO:

1. Una capa de rosa clarito:

ESSIE Esmalte en tono 17 Muchi Muchi (7,95€) Efecto gel brillante. Su pincel en forma de abanico, más preciso, pinta una mayor superficie de una sola pasada.

2. Una capa de dorado:

REVOLUTION Glitter Nail Polish Limited Edition (6,99€) Ponla encima de tu esmalte favorito en una capa o en dos capas sin nada debajo para un efecto glitter 100%.

3. 'Topcoat' efecto gel:

MAYBELLINE Superstay 7 Days Efecto 3D (5,99€) Aplícalo cuando el esmalte esté seco y consigue un efecto gel de larga duración con brillo y color impecable.