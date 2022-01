Consejos de experto para que el pelo te dure limpio más tiempo

Cuando empieces a notar que el pelo limpio te dura un suspiro, fíjate si están involucrados alguno de estos factores: hace mucho frío, tienes la calefacción a tope, están alertando sobre altos niveles de contaminación, has empezado a entrenar con más frecuencia, te has dejado crecer el pelo y ya no tienes capas (Hola, Emily in Paris!), tu pelo está más fino que nunca o te pica el cuero cabelludo.

Todas estas circunstancias pueden hacer que el pelo se ensucie más rápidamente y donde antes podías espaciar los lavados cada dos o tres días, ahora necesitas pasarlo por agua y champú a diario. Tranquila, hay estrategias que están al alcance de tu mano si quieres dar marcha atrás en esta situación. Todas queremos una melena brillante, suelta, despegada de las raíces… Pues bien, para que esta no se ensucie tanto, existen ciertos trucos. Alberto Sanguino, director de educación de Llongueras, nos da los suyos:

8 TRUCOS PARA QUE EL PELO TE DURE LIMPIO MÁS TIEMPO

1. Aprende a lavarte bien el pelo: lo primero, frota el champú entre las palmas de la mano, aplícalo por toda la cabeza –sin olvidar detrás de las orejas, nuca y coronilla- y frota con las yemas de los dedos, realizando 'circulitos' hasta que se forme espuma. Esa espuma indica que está lavando correctamente.

2. Aclara con abundante agua. Y, si puede ser, tirando a fría. Esto activa la circulación del folículo piloso y evita una pronta formación de grasa, que ocurre si usas agua caliente.

3. Elige bien el champú. Para un efecto ‘recién lavado’ duradero, más champús de uso frecuente, ph neutro, efecto purificante y menos champú nutritivo, reparador, anti-encrespamiento o alisador. Son geniales si quieres esos efectos concretos, pero depositan residuo en el cuero cabelludo generando grasa y apelmazando el cabello.

4. Acondicionador y mascarilla, poca cantidad. Y solo en las puntas, para que no aporten peso y creen la sensación de cabello sucio.

5. El secador, a distancia. Si aplicas calor sobre el cuero cabelludo activas la producción de grasa. Además, te interesa mucho separar las raíces, algo que hará que el pelo te dure limpio más tiempo. Sécalo con la cabeza abajo y aire templado.

6. Si quieres que el pelo te dure limpio más tiempo, no es el momento de usar acondicionador sin aclarado o serums demasiado oleosos porque ocurre como con los champús de efecto alisador o anti-encrespamiento: aportan peso, apelmazan y aumentan la probabilidad de ensuciar el cabello.

7. ¿Te lavas el pelo por la noche? Hazlo mejor por la mañana. La fricción de cuero cabelludo con almohada hace que la grasa de la cabeza pase a la fibra. Si, además, está un poco húmedo, perderá volumen y no dará sensación de recién lavado. En este punto, conviene recordar el beneficio de tener una funda de almohada de seda natural o, al menos, satén o alguna tela que aporte ese efecto escurridizo. El algodón tradicional de las sábanas absorbe la humedad, reduce el brillo y reseca el cabello; y un cabello seco tiende al encrespamiento. Si, además, te recoges el pelo para dormir, evitas que el pelo se enrede.

8. Cuando no notes el pelo realmente sucio, no lo laves. Alargar el tiempo entre lavados conviene porque el cuero cabelludo necesita un nivel mínimo de grasa para estar estable. Si a diario retiramos esa capa, se activa la producción de grasa y para no sentirse desprotegido. Para llevar a cabo este propósito, póntelo fácil y tira de ayudas que funcionen: champú seco, coletas, diademas… Si distancias la pauta de lavado un poco, pronto notarás que el cabello te aguanta más tiempo limpio.

Ahora que ya has recopilado los mejores consejos expertos para que el pelo te dure limpio más tiempo, piensa si necesitas comprar alguna de las recomendaciones que hemos dado: